Barak, ladri in casa durante Fiorentina-Viktoria Plzen: l'intervento del vicino mette in fuga i banditi

Tentativo di furto ai danni di Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, che ieri era impegnato negli ottavi di finale di Confrence League contro il Viktoria Plzen. La squadra ceca è stata battuta 2-0 ai tempi supplementari con Nico Gonzalez e Biraghi che hanno firmato le due reti della vittoria. Serata agrodolce per il centrocampista ex Verona, che mentre festeggiava il passaggio nella seconda semifinale europea in due anni stava per subire un furto in casa.

Per sua fortuna, l'intervento del vicino di casa che ha avvertito prontamente i carabinieri ha messo in fuga i due malviventi che non sono stati fermati dalle forze dell'ordine. Solo spavento, quindi, per il centrocampista centrale che non ha subito danni dal tentativo dei due ladri.