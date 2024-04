Porsche in premio al miglior giocatore: l'iniziativa dell'UniPomezia per le ultime gare di Eccellenza

Una Porsche Carrera 911 al miglior calciatore delle ultime tre partite di campionato: un'iniziativa importante e di livello che non farebbe scalopre se non fosse stata organizzata da un club Eccellenza. L'UniPomezia, squadra del basso Lazio che milita nella quinta serie italiana, ha deciso di rendere le ultime giornate di campionato più interessanti per i propri calciatori. In testa alla classifica del Girone B, il club pontino ha deciso insieme allo sponsor di premiare il migliore in campo con una Porsche.

Porsche in regalo al miglior giocatore: il comunicato

A renderlo noto è stata la squadra rossoblù, che ha condiviso la notizia sui social: «Con orgolio e immensa gratitudine, comunichiamo una grande iniziativa in casa UniPomezia.

Uno dei nostri partner più importanti, nonché il più grande rivenditore di automobili nel Lazio "Gruppo Automobile" nella persona del suo Ceo Rolando Cellitti in occasione delle ultime tre gare di campionato decisive per la Promozione in Serie D, mette come premio al miglior giocatore in campo di ogni gara una splendida autovettura Porsche Carrera 911. L’Asd Unipomezia tutta ringrazia il Gruppo Automoile per la splendida iniziativa. Forza Unipomezia».