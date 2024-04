Venerdì 19 Aprile 2024, 06:37 - Ultimo aggiornamento: 07:34

La Roma batte il Milan 2-1 e vola in semifinale di Europa League. Ecco le pagelle

SVILAR 6,5

CELIK 4

MANCINI 8

A vuoto al 15', fortunato quando Loftus-Cheek colpisce la traversa, attento su Jovic.Una follia senza senso il fallo a metà campo che gli costa il rosso. Ok, Leao gli era scappato via ma si trovava ancora a 60 metri dalla porta giallorossa. Una sciocchezza che costringe la Roma a giocare in 10 per oltre un'ora e De Rossi a togliere Dybala.

Terzo gol nelle ultime quattro partite, settimo complessivo. Ormai segna come una seconda punta. Con il paradosso che la cosa più difficile è lo stop con il quale elude l'intervento di Calabria. Il tap-in a raccogliere il pallone sul palo colpito da Pellegrini è un gioco da ragazzi. Poi la dedica commossa all'amico Mattia Giani, recentemente scomparso.

SMALLING 7,5

SPINAZZOLA 7

EL SHAARAWY 7,5

Si occupa di Giroud non facendolo mai girare, anticipandolo sia di piede che di testa. Sull'uomo, quando sta bene, è ancora il miglior marcatore in rosa.Musah prova a sfondare dal suo lato. Leo impiega un po' a prendergli le misure ma non patisce più di tanto. E nella ripresa ha anche la palla del 3-0.

Meno appariscente nel primo tempo, rispetto alla partita di San Siro, ma sempre utile. Aumenta i giri nella ripresa, regalando due assist a Spinazzola e Abraham e difendendo come un terzino.

BOVE 7

PAREDES 7,5

PELLEGRINI 7,5

DYBALA 7,5

LUKAKU 7,5

ABRAHAM 7

LLORENTE 7

Corre, si batte, come se non ci fosse un domani. Quello che serve in una serata del genere.Partita tattica e di sostanza dell'argentino che ormai è l'equilibratore di De Rossi in campo. Una sorta di metronomo che detta i tempi in uscita e in copertura.Metà gol di Mancini è suo. Una parabola magica che colpisce il palo e consente al difensore di ribadire in rete. Partita di grande sacrificio a seguire Musah e aiutare Spinazzola nei raddoppi. Quando la Roma rimane in 10 completa la trasformazione in mediano, andando a contrastare e anticipare in ogni parte del campo.C'è poco da fare, queste sono le sue gare. Quando serve, in queste notti europee, lascia sempre la firma. D'autore, tra l'altro, perché la scia che sprigiona il tiro del 2-0, somiglia ad una cometa che illumina l'Olimpico.Se metà gol di Mancini è di Pellegrini, lo stesso si può dire per lui nel raddoppio di Dybala. La forza che sprigiona prima nella corsa, poi nel contatto con Gabbia e la capacità di non perdere la lucidità nel rialzarsi e crossare, è qualcosa da grande calciatore. Peccato per il problema muscolare che lo costringe ad arrendersi alla mezz'ora.Buttato nella mischia, Tammy si ritrova a fare le veci di Romelu. Non è al meglio ma lotta come un leone.

Si fa subito apprezzare per una scivolata su Leao. DDR lo preferisce ad un terzino e l'esperienza dello spagnolo gli dà ragione. Sempre attento.

DE ROSSI 8

In una gara, c'è tutto DDR. Cinico, nello sfruttare gli errori del Milan. Coraggioso, quando è costretto a togliere Dybala. Pragmatico, perché non si vergogna di difendere a oltranza. Emozionante, infine, quando si commuove al 90'.