Roma e Atalanta in semifinale di Europa League, quando giocano e l'orario

La Roma ha vinto 2-1 contro il Milan nei quarti di finale di Europa League. I giallorossi hanno aperto le marcature con Mancini nel primo tempo, che sulla ribattuta di Pellegrini ha gonfiato la rete. Un quarto d'ora dopo ci ha pensato Dybala a calare il raddoppio grazie a un tiro a giro che non ha lasciato scampo a Maignan. Nel finale di partita, Gabbia ha colpito di testa su cross di Leao accorciando il risultato. Il guizzo del centrale rossonero non è servito a evitare l'eliminazione dal torneo con la Roma che approda così in semifinale contro il Leverkusen.

Infortunio Lukaku, De Rossi lo sostituisce nel primo tempo di Roma-Milan: le condizioni e come sta

Quando giocano Atalanta e Roma in semifinale

I giallorossi approdano così al turno con i tedeschi. La prima partita è da calendario tra circa due settimane, con la semifinale di andata che è stata fissata al 2 maggio alle 21. La partita di ritorno, invece sarà il 9 maggio sempre allo stesso orario.