«Marcia per la Terra» e per la «salute planetaria», le iniziative in occasione del Natale di Roma

In occasione del Natale di Roma, nell’ambito del Villaggio per la Terra di Villa Borghese che celebra l’Earth Day in Italia, domattina 21 aprile alle 11 partirà dalla splendida terrazza del Pincio l’ormai storica “Marcia per la Terra” quest’anno arricchita dalla "Marcia per la salute planetaria”, frutto della collaborazione tra gli organizzatori dell’Earth Day e l’ufficio del Garante dei diritti delle persone anziane di Roma Capitale.

L'iniziativa

L’iniziativa è promossa dall’Assessore alle politiche sociali Barbara Funari e del Garante dei diritti delle persone anziane di Roma Capitale, Laila Perciballi, che hanno invitato all’evento il personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato del territorio con l’obiettivo di indossare i camici da lavoro in un giorno di festa per mettere in luce l’urgenza di una salute globale. Alla marcia parteciperanno anche gli avvocati e le avvocate di Roma, guidati dal Presidente Paolo Nesta

«Cammineremo - ha affermato la Garante degli anziani di Roma - lungo il Viale delle Magnolie dalla Terrazza del Pincio fino al Galoppatoio di Villa Borghese, l'uno a fianco degli altri per le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di garantire il “diritto alla salute dell'ambiente e delle persone di ogni età».

La marcia

La coloratissima marcia che vede la partecipazione di vari gruppi - dagli sbandieratori ai musicisti, dai danzatori ai gruppi sportivi- si inserisce tra i 600 eventi gratuiti del Villaggio per la Terra che rende la celebrazione romana dell’Earth day tra le più apprezzate al mondo dalle Nazioni Unite.