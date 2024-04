Lunedì 29 Aprile 2024, 21:27

La primavera porta come sempre tutti sui tetti della Capitale. Presso la terrazza del cinema Barberini ha inizio uno struscio d’eccezione. Quello dell'anteprima ad inviti del fim “Sei fratelli”, di Simone Godano. Si parte con un aperitivo a base di spritz e patatine, ma anche bollicine e sfizi vari salati, per accogliere i tanti volti noti attesi. Tra gli ospiti e amici del mondo dello spettacolo sfilano diverse star tra cui Pierfrancesco Favino con la sua Anna Ferzetti, ambedue in total black: ed è davvero molto ammirata la giacca di pelle nera della consorte, con particolari lavorazioni sulle maniche. E poi Claudia Potenza ma anche un biondissimo Alessandro Borghi, che schiva i fotografi e si lascia andare ad un abbraccio con i tanti amici incontrati all’happening. Arriva il regista Sydney Sibilia, che sale le scale per raggiungere il roof con la fascinosa Greta Scarano, in sobrio tailleur pantalone, tacchi bassi e tracolla. E poi l’attrice e musicista Thony. Prenotati anche i registi Matteo Rovere e Fabio D'Innocenzo.

Fanno il loro ingresso Valerio Mastandrea con la sua Chiara Martegiani e poi il cantautore Francesco Motta. Tra la folla che brinda al cinema si riconosce anche il regista Pippo Mezzapesa. Per il cast, il regista e sceneggiatore Godano, con la bella moglie Roberta, e il protagonista Riccardo Scamarcio, che appare con la sua Benedetta Porcaroli, in top di filo bianco, che però non vuole foto. Sguardi da innamorati nel corso del cocktail. E ancora nel cast ci sono Adriano Giannini, assente perché sul set, Gabriel Montesi, in nero e occhiali da sole scuri, Valentina Bellè, la francese Claire Romain, il giovane e alto Luigi Cazzaniga, la fulva Camilla Barbieri, Mati Galey e l’irresistibile Gioele Dix. Si va in sala per un breve saluto. Poi parte la storia. Marco, Guido, Leo, Luisa, Gaelle e Mattia hanno madri diverse, non sono tutti figli biologici dello stesso padre ma hanno un’unica vera figura paterna di riferimento: Manfredi Alicante. Quando quest’ultimo viene a mancare, si ritrovano per la prima volta tutti insieme nella casa paterna a Bordeaux, vivendo l’illusione di poter diventare una famiglia unita. Ma ormai ognuno di loro porta con sé una storia, un’identità e tornare indietro non sarà facile. Lunghi applausi a fine proiezione. E tanti commenti di apprezzamento.