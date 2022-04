Earth day, ad Amatrice si festeggerà la giornata mondiale della terra con la piantumazione della quercia dell'amicizia

RIETI – Approda anche ad Amatrice la Giornata mondiale della Terra il prossimo 22 aprile. La manifestazione, nata nel 1970 negli Stati Uniti per difendere il Pianeta e sensibilizzare gli abitanti alla sua tutela, viene oggi celebrata in tutto il mondo. La giornata amatriciana è stata organizzata dalla sezione Cai di Amatrice e vedrà la partecipazione degli alunni della scuola primaria con il supporto del Comune di Amatrice.

L’evento, patrocinato dall’Earth Day Italia, è stato inserito fra quelli ufficiali che verranno realizzati in Italia e prevede una breve escursione lungo il sentiero verde, con partenza dalla scuola. I giovani studenti saranno sensibilizzati su tematiche di educazione ambientale e all’arrivo, nel prato dell’Area del Gusto, assisteranno alla piantumazione di una quercia donata ai ragazzi dell’Alpinismo giovanile del Cai Amatrice dai loro amici del Cai Parma. Questa quercia, che si chiamerà Quercia dell’amicizia, messa a dimora in un luogo dall’alto valore simbolico per la rinascita della comunità amatriciana, rappresenta non solo l’attenzione del Cai verso l’ambiente e il nostro meraviglioso pianeta ma anche il forte legame di amicizia che nel corso degli anni si è sviluppato tra i giovani delle sezioni Cai di Amatrice e Parma.

La manifestazione, che prenderà il via alle 10.00 presso l’Istituto Comprensivo "Sergio Marchionne", rientra nel più ampio progetto “A scuola con il Cai” che la locale sezione propone dal 2012 a tutti gli studenti dell’Istituto e che, interrotto a causa della pandemia, riprende vita proprio con questo evento dopo due anni di fermo. Al termine della manifestazione verrà consegnato ai bambini un ricordo della giornata.