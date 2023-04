Earth Day, l'inno per la Giornata della Terra della cantante Arianna

In onore della Giornata della Terra, Arianna—cantante, cantautrice, attrice teatrale e conduttrice televisiva italiana—ha pubblicato il suo attesissimo singolo e video musicale, “Terra Madre”—per Mother Earth. Anche se pubblicato in onore della Giornata della Terra, questo potente singolo condivide un messaggio che dovrebbe essere in prima linea nei pensieri dell'umanità ogni giorno. "Terra Madre" è un inno ambientale che cerca di ispirare e risvegliare l'umanità alla realtà del cambiamento climatico, instillando la speranza che possiamo ancora salvare questo bellissimo pianeta che ognuno di noi chiama casa.

A Londra la protesta degli ambientalisti di Extinction Rebellion