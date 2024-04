Primo maggio, Festa dei Lavoratori: come nasce e perché si festeggia? Le date nel resto del mondo

Per molti è il giorno del concertone a Roma, per altri è un'occasione di riposo dal lavoro. Ma come nasce la Festa dei Lavoratori e perché proprio il primo maggio? La ricorrenza cade il 1° maggio quasi in tutto il mondo, ma negli Stati Uniti, in Australia e in Canada si festeggia il primo lunedì di settembre.

La Festa dei Lavoratori: come nasce

Frutto di un'idea della Seconda internazionale, riunitasi al Congresso di Parigi, La Festa dei lavoratori fu istituita il 20 luglio 1889. La data simbolica ricorda lo sciopero generale degli Stati Uniti a Chicago del 1° maggio 1886, indetto per ridurre la giornata di lavoro a otto ore. Durato fino al 4 maggio, la manifestazione si concluse con il massacro di Haymarket, in cui morirono 11 persone.

Perché il 1 maggio: la vicende storiche oltreoceano

Nel 1884, durante un convegno a Chicago, i sindacati americani, stanchi dello sfruttamento dei datori di lavoro, dichiararono che dal 1° maggio 1886 la giornata lavorativa sarebbe stata di un massimo di otto ore, avvertendo che, se la loro richiesta non fosse stata soddisfatta, i lavoratori negli Stati Uniti avrebbero scioperato.

Il tetto massimo delle ore lavorative non venne rispettato e la promessa dei lavoratori venne mantenuta. A Chicago, epicentro del movimento operaio americano, il 1° maggio 1886 circa 300 mila lavoratori sospesero le loro attività e nei giorni successivi si aggiunsero altre migliaia.

Ma la manifestazione durata più giorni degenerò, fino a quando il 4 maggio durante la protesta in Haymarket Square, la piazza del mercato delle macchine agricole, una bomba fu lanciata contro la Polizia. Gli agenti risposero, quindi, sparando sulla folla. Il numero dei morti è ancora contestato, ma sarebbero 11 le vittime tra agenti e manifestanti.

Primo maggio, Mattarella: «Lavoro non una merce ma legato a dignità persona»

Nei mesi successivi, otto anarchici furono arrestati e accusati dell'attentato: tutti furono condannati, quattro giustiziati (secondo le cronache dell’epoca cantarono la Marsigliese prima di morire) e un quinto si suicidò. Gli altri tre furono incarcerati, ma poco dopo ottennero la grazia dal governatore dell'Illinois, che definì il processo «una parodia della giustizia». Le prove contro di loro, infatti, vacillavano o per alcuni non esistevano.

In Italia: la strage di Portella della Ginestra

nel Bel Paese è tradizione dal 1990 che la Festa dei Lavoratori sia celebrata con il Concertone a Roma, organizzato insieme dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, di solito a piazza San Giovanni in Laterano, quest'anno al Circo Massimo. In Italia si celebra dal 1° maggio 1891; fu soppressa dal fascismo e poi ripristinata nel 1945. Ma dall'Oceano Atlantico la storia si ripete anche qui.

Il 1° maggio 1947, infatti, 2 mila persone, soprattutto contadini, manifestarono contro il latifondismo a Portella della Ginestra, in provincia di Palermo. 11 persone uccise e 27 feriti sotto i colpi della banda di Salvatore Giuliano. Il bandito Salvatore Giuliano fu identificato come il capo degli autori della strage, ma nel tempo si succederanno diverse ipotesi su chi potesse averlo sostenuto e aiutato. Le persone uccise a Portella della Ginestra si chiamavano Margherita Clesceri, Giorgio Cusenza, Giovanni Megna, Francesco Vicari, Vito Allotta, Serafino Lascari, Filippo Di Salvo, Giuseppe Di Maggio, Castrense Intravaia, Giovanni Grifò, Vincenza La Fata. Tre di loro avevano meno di 13 anni. Ma con tutta probabilità non fu solo la mafia a voler reprimere la rivolta, ma anche coloro che volevano tutelare i loro interessi. Altri avevano interesse a Anche perché Salvatore Giuliano non sarà mai processato per quella strage, come accade invece per altri uomini della sua banda. Viene, infatti, ucciso tra il 4 e il 5 luglio del 1950.

La Festa dei Lavoratori nel mondo

La ricorrenza cade il primo maggio non solo in Italia, ma anche nella maggior parte del mondo. Il Labor Day americano, invece, non si festeggia il primo maggio. Negli Stati Uniti e anche in Australia e in Canada si celebra il primo lunedì di settembre che quest'anno cade il 2 settembre.

Due i motivi della diversa scelta: era necessario trovare una data utile per coprire il vuoto tra due altre feste nazionali-federali: il Giorno dell’indipendenza (4 luglio) e il Giorno del Ringraziamento (24 novembre). L’altro motivo è legato a fatti storici. La festività, infatti, ebbe origine in Canada in ricordo delle rivendicazioni denominate Nine-Hour Movement (movimento delle nove ore) che si svolsero ad Hamilton e poi a Toronto negli anni Settanta dell'Ottocento. Frutto delle manifestazioni il Trade Union Act del 1872 che legalizzò e tutelò l'attività sindacale in Canada.

Dieci anni dopo, il 5 settembre 1882, il sindacalista statunitense Peter J. McGuire, che era presente alle celebrazioni di Toronto, decise di organizzare a New York il primo Labor Day. Nel 1894, la festa venne ufficializzata dal Congresso, soprattutto grazie al presidente Cleveland.