Un giovane interprete decide di cimentarsi nella scrittura e un gruppo di promesse del cinema si mettono a servizio del romanzo, per dare vita alle parole scritte. Quella che potrebbe sembrare la trama di un nuovo film è invece la realtà dei fatti che si sono svolti nel tardo pomeriggio di ieri al Monk. Nel locale completamente sold out si è riunita una parte consistente del futuro della celluloide italiana per supportare la creatività di Ludovico Tersigni, la cui apparizione più recente è stata la fortunata conduzione del talent “X Factor”. L’attore romano ha deciso infatti di mostrarsi per la prima volta nelle inedite vesti di scrittore pubblicando “Ci vediamo oltre l’orizzonte”, romanzo edito da Rizzoli e che racconta una storia che è anche un po’ la sua. Il protagonista è un ragazzo di successo, Ludovico appunto, che nonostante un lavoro soddisfacente e appagante, sente il bisogno e l’urgenza di partire per cercare di crescere e di scoprirsi. Nella sala nel quartiere Casal Bertone, alla fine di via Giuseppe Mirri si sono riuniti tanti trentenni come Tersigni, alcuni cresciuti proprio vedendolo interpretare Giovanni nella serie “Skam Italia”.

Ci si ritrova ed un incontro tra amici. Non poteva mancare l'amico Pietro Turano che proprio nella serie aveva indossato i panni di Filippo: i due hanno conversato tra passato e presente, analizzando la genesi del volume che parte da Londra, passa per Fuerteventura fino ad arrivare in India. Ad intervallare e arricchire i ricordi della scrittura ci hanno pensato colleghi e amici di Tersigni, che hanno letto dei brani, interpretandoli. Ecco Martina Gatti che sarà a breve al cinema con uno sbarazzino look biondo nella commedia “Troppo Azzurro” esordio alla regia di Filippo Barbagallo; capelli legati invece per Nicole Rossi attrice già vista ne “Il Collegio”, “Pechino Express” e “Skam Italia 5”. La doppiatrice Monica Volpe anticipava di poco l’arrivo del dj e conduttore radiofonico Renzo Di Falco, mentre Federica Torchetti, classe '95 e di recente protagonista in scena all’OffOff Theatre con il divertente spettacolo “Interrail” diretta da Riccardo D’Alessandro, prendeva posto prima che iniziasse l’interessante incontro tra amici.