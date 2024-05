Tennis and Friends – Salute e Sport presenta il programma di visite gratuite durante gli Internazionali BNL d'Italia

Prende il via venerdì 3 maggio il Tour 2024 della XIV edizione di Tennis and Friends – Salute e Sport che avrà come slogan “Una volée per la Salute: la prevenzione scende in campo”. Appuntamento al Foro Italico, dalle 7.00 alle 11.00, presso Largo De Bosis, per la donazione del sangue insieme all’Associazione Donatori Nati della Polizia di Stato e la Croce Rossa Italiana.

Sabato 4 maggio, Tennis and Friends – Salute e Sport entrerà nel cuore degli Internazionali BNL d’Italia. Dalle ore 11.00, verranno aperti gli ambulatori presso la Grand Stand Arena, dove il personale sanitario della Asl Roma 1 offrirà consulenze e visite specialistiche per le malattie metaboliche, la cardiologia e l’alimentazione. Allo stesso tempo, sul terreno di gioco, si svolgerà, alla presenza delle istituzioni e di Nicola Pietrangeli, presidente onorario di Tennis and Friends – Salute e Sport e ambasciatore del tennis nel mondo, la cerimonia inaugurale, presentata dalla giornalista Rai, Eleonora Daniele e da Max Giusti.

Fra i promotori dell’iniziativa, vi è il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: «La qualità della vita di ognuno di noi – afferma il Ministro – migliora ogni volta che il nostro corpo si mette in movimento per svolgere attività sportiva, fisica, motoria, ma a questo obiettivo concorre, più in generale, la cultura della salute, attraverso l'adozione di stili di vita sani.

Parte fondamentale di questo modello virtuoso è rappresentato dalla prevenzione, dalla capacità di interrogare, conoscere, analizzare il nostro corpo, periodicamente, giocando d'anticipo, in tutti i sensi. Tennis and Friends – Salute e Sport, si inserisce perfettamente in questa dimensione, non rappresentando solo una parentesi di quindici giorni, ma un'occasione d'incontro con la prevenzione, un'opportunità di conoscerne le varie forme, un allenamento a praticarla, perché diventi una naturale consuetudine, una corretta abitudine che va insegnata e praticata a partire dalla scuola. Per contribuire a volersi bene».

«Lo sport è una scuola di vita, una forza aggregante e sociale di grande importanza. Tennis and Friends - Salute e Sport è un progetto in cui crediamo da sempre, consapevoli di quanto sia importante veicolare il messaggio che la prevenzione e la pratica dello sport siano fondamentali per la salvaguardia della salute e rappresentino un binomio indissolubile. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e influisce positivamente sui comportamenti sociali. Grazie al suo format originale Tennis and Friends - Salute e Sport è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione e la federazione che rappresento è sempre entusiasta di assecondare queste lodevoli iniziative», spiega Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana di Tennis e Padel.

«Anche quest’anno la Asl Roma 1 ha il piacere di coordinare l’azione della sanità pubblica all’interno della manifestazione che unisce Tennis and Friends – Salute e Sport. Entriamo in campo per ricordare a tutti che uno stile di vita corretto e una prevenzione costante sono il nostro miglior alleato per una vita sana. Iniziative come questa ci permettono di accendere un faro sull’importanza di una diagnosi precoce e tempestiva. Pensiamo ai percorsi gratuiti di screening oncologici, spesso sono l’unica strada per garantire una guarigione completa o una qualità di vita migliore. Il concetto da ribadire è che la prevenzione è fondamentale per il nostro benessere e la presenza di oltre quaranta operatori sanitari è la garanzia di un sistema pubblico vicino alle persone. Saremo al Foro Italico con la prevenzione oncologica, cardiologica, metabolica e con i nostri specialisti della nutrizione», ricorda il dottor Giuseppe Quintavalle, Commissario straordinario della Asl Roma 1.

«Le edizioni speciali di Tennis and Friends - Salute e Sport – afferma il professor Giorgio Meneschincheri, medico, fondatore e presidente della manifestazione – organizzate in concomitanza con i grandi eventi sportivi, come gli Internazionali BNL d’Italia, hanno l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di persone, di qualsiasi età, per diffondere l’informazione sugli stili di vita e sui rischi della sedentarietà. Quest’anno – sottolinea – per la prima volta, la manifestazione amplia il suo format: va incontro alla gente e si sposta nelle piazze e negli ambulatori della Capitale, per rafforzare il proprio contributo in favore della prevenzione e la portata del messaggio di sensibilizzazione».

«È per me un onore essere presidente e di questa manifestazione che promuovo dalla prima edizione, dove vi è la possibilità di effettuare visite specialistiche gratuite e, al contempo, coinvolgere la popolazione per la diffusione dell’importanza della pratica sportiva, abbinando la salute allo sport», ricorda Nicola Pietrangeli, presidente onorario di Tennis and Friends – Salute e Sport e ambasciatore del tennis nel mondo.

Sabato 4 maggio alle ore 12.00 è previsto il primo celebrity match con il coinvolgimento di tennisti professionisti e ambassodor del mondo dello spettacolo.

Al momento, hanno dato la loro adesione in campo: il Davis man, Fabio Fognini, la numero 1 d’Italia e 13° al mondo, Jasmine Paolini, e la numero 4 italiana Martina Trevisan. Accanto a loro, scenderanno sul terreno di gioco: Rosario Fiorello, Paolo Bonolis, Max Giusti. Diego Nargiso, Filippo Volandri, Jimmy Ghione, Vincent Candela, Luigi Busà, Gigi Di Biagio, Gianni Rivera, Edoardo Leo, Fasma, Marco Meneschincheri e tanti altri comporranno le squadre che si sfideranno sulla terra rossa. A seguire, è previsto infine alle 15.30 al Campo 8, il talk “Campioni per la salute”, animato da personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.

L’attività di prevenzione continuerà per tutta la durata degli Internazionali BNL d’Italia, fino al 19 maggio, negli open day messi a disposizione nelle strutture sanitarie della Asl Rm1, presso gli ambulatori di dietologia, malattie metaboliche (diabete e colesterolemia), cardiologia, odontoiatria, neurologia (cefalee), oncologia, melanoma oculare e il Punto informativo Anziani Team di Comunità. Inoltre sono previste due giornate, l’11 e il 12 maggio a Piazza del Popolo, per offrire altri screening gratuiti e celebrity match.

L’evento sarà svolto in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero dello Sport e dei Giovani, la Federazione Italiana di Tennis e Padel, la Regione Lazio, Salute Lazio e la Asl Roma 1.

Il progetto Tennis & Friends – Salute e Sport ha ricevuto il patrocinio di Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero del Turismo, Roma Capitale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Stato Maggiore della Difesa, Sport e Salute SpA e CONI, Croce Rossa Italiana; è sostenuto da Ministero della Salute, Ministero per lo Sport e i Giovani, Regione Lazio e si svolge in collaborazione con la Federazione italiana di tennis e padel.

Sono invitati inoltre a partecipare come ambassador: Albano Carrisi, Gigi Marzullo, Vittorio Brumotti, Andrea Lo Cicero, Andrea Lucchetta, Angelo Mangiante, Anna Safroncik, Beppe Convertini, Federica Gentile, Filippo Bisceglie, Giuliano Giannichedda, Lillo, Mara Venier, Marco Betello, Marco Tardelli, Marzia Roncacci, Massimiliano Ossini, Maurizio Battista, Monica Setta, Myriam Fecchi, Myrta Merlino, Roberto Ciufoli, Sebastiano Somma, Stefano Pantano, Stefano Fiore, Stefano Meloccaro, Ubaldo Righetti, Veronica Maya, Vincenzo Ferrera, Vira Carbone.