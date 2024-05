Oratorio Cup, il 4 e 5 maggio le finali al Salaria Sport Village

Non chiamatelo torneo tra parrocchie, perché è molto, molto di più. Sabato 4 e domenica 5 maggio 2024, presso il Salaria Sport Village a Roma, si svolgeranno le fasi finali della XX edizione della Oratorio Cup, evento calcistico organizzato dal CSI (Centro Sportivo Italiano - Comitato di Roma), che coinvolgerà oltre 1500 atleti e 2000 accompagnatori al seguito delle squadre provenienti da parrocchie e oratori della provincia della Capitale. Nel corso del lungo weekend di sport si disputeranno più di 80 partite che alla fine daranno vita alle graduatorie finali per ben 6 categorie: Under 10, Under 11, Under 12, Under 13, Under 14 e Under 15. Nella giornata di sabato 4 maggio interverrà Alfredo Trentalange, già arbitro internazionale di calcio ed ex presidente dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri); mentre domenica 5 sarà presente Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione SS Lazio 1900.

Pasquini: «Ventesima edizione è pietra miliare»

«L’edizione di quest’anno della Oratorio Cup rappresenta una pietra miliare perchè è la numero 20 - dichiara Daniele Pasquini, presidente del CSI, Comitato di Roma - Un traguardo importante per tutti noi, ricordo ancora quando nel 2003-04 iniziammo questa avventura, avevamo appena 5 squadre, della zona est della Capitale. Oggi la nostra manifestazione è diventata un pezzo importante della storia sportiva del territorio, con oltre 200 squadre iscritte in tutta la zona di Roma e provincia. In questi due decenni di attività abbiamo visto crescere due generazioni di bambini e ragazzi; i primi partecipanti formatisi sui campetti degli oratori sono diventati adulti, si sono laureati, lavorano e alcuni hanno anche messo su famiglia. Questa è la soddisfazione più grande per il Centro Sportivo Italiano che, come diceva il fondatore Luigi Gedda, ha come obiettivo principale quello di formare attraverso lo sport bravi cristiani e onesti cittadini, seguendo l’esempio di Don Bosco».

Più di un semplice torneo

L’Oratorio Cup può essere definita a pieno diritto la quintessenza dello sport di marca CSI ed è una proposta educativa e formativa a misura di parrocchie, oratori ed istituti religiosi della provincia di Roma. Non è semplicemente un campionato dedicato alle parrocchie, ma un progetto ad ampio respiro che coinvolge tutte le fasce d’età e unisce tutti i partecipanti in un grande coro di persone. Basti ricordare i numeri della passata stagione: 208 squadre, 2400 atleti, 400 educatori, 1263 partite disputate.

L’Oratorio Cup avrà un’appendice domenica 12 maggio, presso il Physical Village, quando si disputeranno le finali delle categorie Under 8 e Under 9. Le categorie U16, U17, U19, Open e Amatori invece stanno ancora disputeranno la stagione regolare e concluderanno a giugno i loro campionati con le classifiche definitive.