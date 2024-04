Tra sogni e miti, il libro di Massimo Bomba e Antonella Sotira al Planetario fa il pieno di vip

Tra sogni e miti, viaggio nell’universo della mente. La dorata cupola di stelle del Planetario accoglie gli amici di Massimo Bomba e Antonella Sotira Frangipane, in occasione della presentazione del loro saggio storico e antroposofico “...E la Luna rispose. Taccuino notturno di visioni fiabesche e intuizioni astrologiche”. Prendono posto, tra i tanti, l’attrice Mita Medici, il regista Lorenzo Rocchi, il pittore Amedeo Brogli con la moglie Laura, il volto del Tg2 Daniele Rotondo ma anche il giovanissimo conte Ernesto Hermes Frangipane, la costumista Liliana Sotira e la scrittrice dannunziana Laura Curtale. Apprezzamenti per il testo da parte del collezionista d’arte Saverio Cacopardi e del barone Francesco Macrì. E fra i tanti giuristi intervenuti ecco Antonino Battiati e l’avvocato Giuseppe Belcastro con i magistrati Letizia Golfieri, Tiziana Gualtieri, Tommaso Marvasi e Fulvio Filocamo. Applausi per la poetessa Antonella Pagano, che legge una suggestiva ode alla Luna.

Ad introdurre il pubblico nelle pagine del libro, ecco la conduttrice televisiva Giò Di Sarno.

E la platea inizia a fantasticare con gli aneddoti, descritti nel testo proposto, sulle gesta e i motti di quindici personaggi storici fra cui Caterina de' Medici, Caterina di Russia, Cristina di Svezia, Maria Tudor, Napoleone, Luigi XIV, Isabella D'Este, il giurista Montesquieu, la rivoluzionaria baronessa Olimpia Frangipane fino all’originale abbinamento fra segni zodiacali e le eccezionali vite di questi protagonisti della storia. Con una vasta analisi dei contenuti simbolici dei sogni di grandi favoleggiatori: dal biblico Giuseppe a Giovan Battista Basile e Gianni Rodari. La consigliera capitolina Cristina Michetelli sostiene gli autori, nel corso dell’incontro, nel desiderio di donare agli amici l’emozione di un viaggio negli infinti spazi della mente e dell’Universo enfatizzando il valore socio-giuridico del Progetto Culturale Lettere Lunari: ovvero laboratori di scrittura meditativa che da maggio saranno ospitati in ben 20 città italiane.