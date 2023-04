Il Ruggito del Coniglio live dal Pincio il 21 aprile per l'Earth Day Venerdì 21 aprile, a partire dalle 7:45 e fino alle 10:30, in diretta radio e in tv sul canale 202 del digitale terrestre, dal palco della Terrazza del Pincio, nel Villaggio per la Terra a Villa Borghese.