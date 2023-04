Italia Green film festival, Earth Day dedicato alla moda sostenibile

Grande successo per l’ EARTH DAY secondo l’ Italia Green Film Festival dedicato alla moda e alla sua sostenibilità.

Il festival internazionale Green italiano si conferma punto di riferimento nel mondo per il cinema Green e Social. Un format che unisce cinema, musica, cultura e nuove tecnologie.

La conduttrice Maria Grazia Tetti, in abito green della stilista Marilena Spiridigliozzi, ha condotto il ricco programma della giornata della terra dell’Italia Green Film Festival insieme all’ideatore e fondatore del festival, l’Artistic Director Pierre Marchionne.

Nella bellissima sala dell’Acquario romano c’era il pubblico delle grandi occasioni, sia del mondo istituzionale che dell'imprenditoria. Dall' ex ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, in veste di presidente della Fondazione Univerde, all'ex ministro dei trasporti Alessandro Bianchi in campo con la ri-generazione e alla dott.ssa Antonella Cassisi, responsabile nazionale Scuole Associate UNESCO. Fabio Massimo Castaldo, del Parlamento Europeo, che ha patrocinato insieme all'Unesco l'edizione 2023 del Festival, è intervenuto con un videomessaggio. Erano anche presenti Maurizio Gubbiotti, presidente di Roma Natura, importante patrocinatore dell’Italia Green Film Festival e Quirino Briganti, presidente della "Compagnia dei Lepini”, storico partner di IGFF.

Moltissimi gli interventi su tanti temi green. La portavoce Silvia Badii, agente della Polizia Locale Roma Capitale che con il suo progetto "Well Brand", in collaborazione con il ministero delle Sviluppo Economico, lotta contro la contraffazione, ci ha spiegato le conseguenze in termini di inquinamento da metalli pesanti ecc.

Cristina Vaccaro e Melania Santoro dell’Istituto comprensivo “Claudio Abbado” hanno parlato della bellezza di guardare i bambini entrare in un mondo a contatto terra -con una facilità che gli appartiene- anche attraverso la realizzazione di corti.

Carmelo Troccoli, Direttore Italia di Campagna Amica, hanno spiegato in che modo la costruzione di un sistema del cibo locale, come quello che Campagna Amica porta avanti, può contribuire ad invertire il pericoloso livello di stress a cui è sottoposto il nostro pianeta a causa di modelli di sviluppo non più sostenibili.

Alessandro Circiello, Chef Presidente della Federazione Italiana Cuochi, ha parlato di quanto la sostenibilità alimentare giochi un ruolo cruciale nella protezione della terra.

Walter Scognamiglio, Presidente Polo ASFOL Università telematica Pegaso & Mercatorum, che è quanto di più ecosostenibile possa esserci perchè abbatte l’inquinamento causato dai trasporti e dalla carta stampata ottimizzando il tempo.

Vito Giannini, Dirigente Scolastico e Psicologo Clinico, ha sottolineato quanto sia importante la consapevolezza negli studenti per costruire un mondo migliore.

Dopo la presentazione dei film selezionati (Official Selection 2023) al concorso internazionale, la giornata dedicata alla moda "sostenibile" ha visto la sfilata di abiti "GREEN" di Marilena Spiridigliozzi, che ha affascinato il pubblico con la sua collezione “Aria Acqua Terra e Fuoco". Spiridigliozzi ha sfilato ben dieci meravigliosi abiti con modelle abbellite dalle stupende acconciature degli "Spettinati" di Luca Iannilli e Giuliano Tiberi, e con i truccatori dell’ “Accademia del Trucco”.

Grandi applausi per l'esperta di moda sostenibile, Barbara Molinario. A chiudere la serata il direttore artistico Pierre Marchionne: "Italia Green Film Festival si dimostra sempre più una manifestazione nuova, una manifestazione necessaria, una manifestazione utile per avviare una rivoluzione Green. Italia Green Film Festival ha scelto location di grande storia e cultura come il Palazzo delle Esposizioni, Palazzo Valentini, Palazzo dell'Acquario Romano, e il Teatro di Villa Torlonia”.

Colonna sonora della serata quelle di RomaOpera Note di Fabio Fagioli e Paolo Coluzzi e la soprano giapponese Erika Nakanishi.