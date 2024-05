Roma, cosa fare nel weekend: gli eventi da non perdere sabato 4 e domenica 5 maggio

Una buona notizia c’è: l’ondata di maltempo che si è abbattuta nella Capitale sembra arrestarsi nelle prossime 48 ore. Nel primo weekend di maggio le previsioni annunciano giornate di sole e temperature primaverili. Un ottimo punto di partenza per trascorrere le giornate di sabato 4 e domenica 5 (maggio) all’aperto, in compagnia di amici e familiari, tra la cultura, il tempo libero e dell’ottima cucina. Ecco gli appuntamenti da non perdere

Musei civici e statali gratuiti

Ingresso gratuito per domenica 5 maggio nei Musei civici e statali di Roma Capitale, del Lazio e in alcune aree archeologiche della città. Porte aperte per i Musei Capitolini; Museo dell’Ara Pacis; Museo di Roma; Centrale Montemartini; Mercati di Traiano -Museo dei Fori Imperiali; Museo Civico di Zoologia; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d’Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia; Serra Moresca di Villa Torlonia. La prenotazione è obbligatoria solo per i gruppi al numero 060606 con orario dalle 9 alle 19.

Musica

Un anno fa, alla Casa del Jazz, era arrivato per rileggere e reinterpretare insieme al sax soprano di Emile Parisien, Il Quartetto per archi N. 1 “Métamorphoses Nocturnes” dell’ungherese Gyorgy Ligeti. Nella serata di sabato, a partire dalle 21, presso l’Auditorium Parco della Musica, Roberto Negro ritorna con i suoi compagni di sperimentazione, Nicolas Crosse e Michele Rabbia e una new entry: i musicisti dell’Ensemble Intercontemporain per presentare il suo nuovo disco “NewBorn” (in uscita oggi).

Per poter acquistare i biglietti: https://www.auditorium.com/it/event/roberto-negro-trio-lensemble-intercontemporain-newborn/.

Teatro

Al Sistina, con la supervisione di Massimo Romeo Piparo, sarà di nuovo in scena la maschera di “Rugantino” di Garinei e Giovannini. Lo spettacolo viene presentato nella sua versione storica originale con la regia di Pietro Garinei, le musiche del Maestro Armando Trovajoli, le scene e costumi originali firmati da Giulio Coltellacci. Sul palco, la bravissima Serena Autieri nelle vesti di Rosetta. Al suo fianco, Michele La Ginestra che torna a vestire i panni del celebre personaggio. Edy Angelillo, nel ruolo di Eusebia e Massimo Wertmuller nei panni del Mastro Titta. Lo spettacolo andrà in scena dal 3 al 12 maggio. Nella serata di sabato 4, a partire dalle 20.30 mentre nella giornata di domenica (5) dalle 16. Per info e ticket: https://ilsistina.18tickets.it/event/9164. Ma non è tutto: il mondo dell’Illusione arriverà all’Olimpico: “Incanti” è il nuovo spettacolo, a Roma, dal 2 al 5 maggio. I protagonisti sono sei giovanissimi illusionisti che faranno compiere allo spettatore un viaggio tra realtà e finzione. Per info, orari e biglietti: https://www.ticketone.it/artist/incanti.

Casa del cinema

Esattamente un anno fa, la Casa del Cinema di Villa Borghese riapriva i battenti dopo una serie di interventi di ristrutturazione e con una nuova gestione affidata alla Fondazione Cinema per Roma. Domani e domenica 5 (maggio) sono previsti una serie di film e incontri a ingresso gratuito. In entrambi i giorni, Matteo Garrone e Ferzan Ozpetek incontreranno il pubblico selezionando i loro “film del cuore”. Il regista turco ha scelto la pellicola “Narciso nero” di Michael Powell ed Emeric Pressburger e il "Segno di Venere", terzo film di Dino Risi scritto insieme a Ennio Flaiano, Edoardo Antonio e Franca Valeri. Entrambi i film saranno trasmessi rispettivamente alle 18 e alle 20 di domani. Per domenica 5, Matteo Garrone ha selezione “L’Atalante” di Jean Vigo e “8 e mezzo” di Federico Fellini. Gli orari sono gli stessi: alle 18 per il primo film e alle 20 per la seconda proiezione. Ingresso libero e per info biglietti: www.casadelcinema.it. Prosegue la rassegna Forever Kids e nella giornata di domenica, alle 11, verrà proiettato Pinocchio, la trasposizione del classico di Collodi ma con la regia del grande regista romano Garrone uscita nelle sale nel 2019. Ingresso gratuito.

Spettacolo di magia

Per grandi e piccini, il 4 e il 5 maggio arriva il Gran Galà Internazionale di Magia: “Magic” vedrà esibirsi le più grandi star della magia contemporanea. Nell’edizione 2024, la regista Francesca Bellucci e il direttore artistico Alessio Masci faranno salire sul palco alcune tra le più importanti star del mondo della magia contemporanea. L’appuntamento è All’auditorium della Conciliazione, via della Conciliazione, 4: sabato 4 ore 21, domenica 5, ore 15.30 e 18.30.

Tempo libero

La primavera è arrivata da diverse settimane e allora quale buona occasione per una gran festa?Nel weekend torna all’Orto Botanico “Era di Maggio”: visite guidate, laboratori per bambini e adulti, arte e musica per rivivere le avventure e le orme del grande esploratore Marco Polo. Ingresso in largo Cristina di Svezia, zona Trastevere, dalle 9 alle 18.30. Info e biglietti: https://www.senseventi.com/eradimaggio/

Food and drink

Uno degli eventi attesi da molti romani e turisti: il Carbonara day. Per il tradizionale piatto della cucina romana l'appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 all'ex Mattatoio di Testaccio. Gli orari sono: domani, dalle 12 alle 23 e domenica, dalle 11 alle 17. Al Parco delle Valli, terminerà nella giornata di domenica (5), Conca d'Oro Street Food, la festa del cibo da strada più grande, colorata, gustosa e accogliente dell’anno. La manifestazione è organizzata dal il team TTS Food e segue i seguenti orari: Sabato 4, dalle 12 alle 24 e domenica 5, dalle 12 alle 24.