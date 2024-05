Cave di Tor Cervara, nuova apertura domani sabato 4 maggio con musica, danza ed esibizioni dal vivo

A Roma c'è un nuovo spazio all'aperto per gli eventi culturali, le Cave di Tor Cervara: domani sabato 4 maggio alle 21 alle 5 a via di Tor Cervara 57 b inaugurazione tra musica, danza ed esibizioni dal vivo.

L'inaugurazione

Tre momenti animeranno l'evento, dalla danza alla techno: Vaia stage con DJ Red, Club stage con con Samantha Togni e Lady Maru, Club stage con Dance New York Ballet.

Una serata di divertimento tra gigantesche caverne sorrette al centro da colonne di tufo, valorizzate da giochi di luci.

La location storica

Uno spazio inedito e storico, facile da raggiungere da via Tiburtina. Proprio in quelle cave è stato estratto il materiale per edificare il Colosseo e altri monumenti dell’Antica Roma.