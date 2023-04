Roma, Villa Borghese in festa per celebrare la giornata mondiale della Terra

Nata per sensibilizzare il mondo sull'importanza delle risorse naturali della Terra, sul cambiamento climatico e l’ inquinamento, negli ultimi anni ha mobilitato oltre un miliardo di persone nei 193 Paesi dell’ONU coinvolti. E' la Giornata mondiale della Terra, arrivata alla 53a edizione e che dal 1970 si celebra ogni anno il 22 aprile. A Roma, la si celebra con una cinque giorni e con oltre 600 eventi al Villaggio per la Terra di Villa Borghese dal 21 fino al 25 aprile. “Investi nel nostro pianeta” è il tema di un evento mondiale che ricorre un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera (il 20 marzo cioè l’inizio della nuova stagionedopo l'inverno) ormai da 53 anni. Dalla Terrazza del Pincio al Galoppatoio di Villa Borghese è stato allestito il "Villaggio per la Terra” che ricorda a tutti la mission “tutti per la terra”.

"Ruberanno la scena”: lo sport con più di 30 associazioni e federazioni del CONI, i villaggi dei Bambini, della Scienza e della Biodiversità con i Carabinieri Forestali fino ad arrivare ai talk show sulla sostenibilità e i concerti. Ieri infatti con la maratona #OnePeopleOnePlanet sono andati "in onda" per 16 ore su RaiPlay, contenuti live che sono culminati con il Concerto per la Terra con Arisa, Leo Gassmann, Ermal Meta e Tommaso Paradiso, in diretta dalla Nuvola di Fuksas. Numerose sono state e saranno le iniziative in tutto il mondo. Alla fine saranno un miliardo i cittadini che partecipano all’Earth Day nel modo nei 5 continenti. Per l’edizione italiana in centinaia di piazze sono “scesi” in strada centinaia di scuole, migliaia di giovani e famiglie e sono stati fatti e si faranno una serie di incontri dal vivo, con panel di esperti, performance di attori, cantanti, musicisti e artisti, insomma una festa per la "terra" per far capire che è la nostra casa e ce ne dobbiamo prendere cura.