Mercoledì 17 Aprile 2024, 18:30

“Qui mostriamo come sarà il mondo del futuro”. Con queste parole la presidente Maria Porro racconta il Salone del Mobile, in corso fino a domenica a Milano. Proprio la fiera è il cuore pulsante del nuovo numero di MoltoFuturo, giovedì 18 aprile in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Mattino, Il Gazzettino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia.

Ampio spazio agli appuntamenti dell'Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, mentre gli scienziati si raccontano al Festival delle Scienze di Roma, fino al 21 aprile all'Auditorium Parco della Musica: tra grandi traguardi, passi falsi e nuovi obiettivi. “Si deve tornare a toccare con mano la scienza: sperimentare, vedere le cose dal vivo e anche giocare”, racconta il direttore del festival Vittorio Bo.

Dalle scienze l'attenzione si sposta sulle nuove regole digitali e sulle nuove leggi della mobilità ridefinite dalle aziende cinesi e giapponesi. E i primi treni a idrogeno sono pronti a partire. Sguardo attento del Foro Italico alle zero emissioni in tutti i suoi eventi: dagli Internazionali di tennis agli Europei di atletica. Google a pagamento? Alle porte c'è un nuovo futuro per il motore di ricerca. Poi il culto della “selfie culture” ridefinisce i confini della chirurgia estetica. E molto altro ancora...