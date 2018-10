Roma, sparisce dopo l'uscita da scuola: 15enne cinese ritrovata dopo una notte di ricerche

Ore di angoscia per una coppia di genitori cinesi che ieri sera hanno denunciato la scomparsa della figlia di 15 anni nel quartiere San Lorenzo a Roma.



La giovane, che frequenta una scuola del quartiere, ha chiamato i genitori nel primo pomeriggio dicendo che le avevano rubato lo zaino e poi ha riattaccato all'improvviso. I genitori avevano più volte provato a chiamarla ma il telefono risultava staccato. Così dopo un pomeriggio passato in attesa sono andati negli uffici della stazione dei carabinieri di San Lorenzo per denunciarne la scomparsa.



A quel punto è scattato il piano provinciale di ricerca e, dopo aver visionato le telecamere della zona e localizzato il telefono, i carabinieri nella notte hanno rintracciato la 15enne nel quartiere Tufello. Alle ricerche hanno partecipato i carabinieri della stazione San Lorenzo, della compagnia Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile. La giovane, che sta bene ed è stata riaffidata ai genitori, si era allontana volontariamente da casa.

