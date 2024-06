Un uomo di 33 anni lotta tra la vita e la morte: è in coma farmacologico, ricoverato all'ospedale San Camillo a Roma, dopo un tuffo sul pontile di Ostia. È successo sabato. L'uomo si sarebbe tuffato e quando lo hanno soccorso era già in gravi condizioni all'altezza del pontile di via dei Ravennati a Ostia. È quanto accertato dalla polizia.