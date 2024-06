Roma-Cassino, ancora disagi e ritardi per i pendolari sulla tratta ferroviaria

Ancora una serata da dimenticare per i pendolari della provincia di Frosinone. Poco prima delle 18.00 i treni diretti da Roma Termini a Cassino hanno iniziato ad accumulare minuti di ritardo. All'inizio i ritardi registrati variavano dai dieci ai venti minuti. Poi, invece, come il treno delle 19.42, i ritardi hanno sfiorato i 60 minuti e, in alcuni casi, anche 80 minuti. Alcuni convogli sono stati addirittura cancellati o hanno subito variazioni di percorso. A causare il disservizio un inconveniente tecnico a un treno nel tratto compreso tra le località di Colle Mattia e Zagarolo, in direzione della Capitale. Sul posto è stata inviata una squadra di intervento per il ripristino dei collegamenti.

