Martedì 4 Giugno 2024, 05:10

Nel tardo pomeriggio del 4 giugno 1944 i primi mezzi corazzati della 5° Armata americana entrarono in Roma, seguiti in serata dalle loro truppe di fanteria che vi sfilarono per tutta la notte. Così il giorno seguente, il loro comandante, generale Mark Clark, sarebbe andato in Campidoglio a celebrare il suo trionfo per la conquista della “prima capitale dell’Asse”, che aveva ottenuto precedendo le unità dell’esercito britannico. Nessuno dei due alleati/concorrenti avrebbe gradito di trovare la città già liberata da un’insurrezione partigiana. Ma non lo avevano mai temuto, perché nessuno li aveva mai informati di una Resistenza romana così consistente da poter loro sottrarre quell’onore. Era infatti così. Eppure nel dopoguerra, nell’ambito dell’antifascismo italiano, sarebbe stato espresso un giudizio di demerito per quella “insurrezione mancata”, che si sarebbe a lungo tramandato. Nella sua Storia dell’Italia partigiana, ad esempio, Giorgio Bocca scriveva: «Roma è l’unica grande città italiana che manchi l’occasione insurrezionale». Ma non è da credere che si dovesse al “nordismo” del giornalista piemontese. Anche lo storico romano Roberto Battaglia, come molti altri, formularono analogo parere.



«L’unica grande città italiana». Alla base di questo giudizio c’è una comparazione distorta, non curante della cronologia, che la priva di ogni valore conoscitivo. Le altre grandi città italiane - Genova, Torino, Milano - si liberano nell’aprile del 1945, dopo i mesi che seguono proprio alla liberazione di Roma che dà il via a una maturazione del movimento partigiano che nessuna di esse, né al loro interno, né nelle loro regioni, aveva raggiunto nel giugno del 1944. Cosicché nessuna di esse sarebbe stata in grado di autoliberarsi. E lo poterono fare solo quando si crearono condizioni completamente diverse da quelle della capitale nella primavera precedente.



Vediamo in primo luogo la situazione dei Tedeschi contro cui insorgere. Nell’aprile del ’45 non c’è comando tedesco che non sappia che la guerra è ormai perduta, e dunque l’obiettivo di chi è alla testa delle loro truppe che presidiano le città del nord è quello di potersi ritirare verso la Germania, oppure di arrendersi all’esercito alleato e non ai partigiani, che ritengono più umiliante e pericoloso. Nelle tre città restano incerti tra arroccarsi contro gli insorti fino all’arrivo degli Alleati o scappare fuori città. Poi, visto che sarebbero dovuti passare diversi giorni prima che gli Alleati arrivassero, a Torino e a Milano preferiscono la fuga del grosso delle loro truppe. A Genova invece il presidio tedesco sceglie di arrendersi agli insorti. Comunque a Torino e in parte a Genova intervengono formazioni partigiane dall’esterno.



Nessuna di queste precondizioni c’era stata a Roma. In quanto ai tedeschi, il loro abbandono della città, è incluso nel quadro della loro ritirata dai fronti meridionali, essendo per loro ormai insostenibile la loro difesa. Ma si tratta di una ritirata, non di una rotta, e il loro obiettivo è quello di raggiungere il più rapidamente possibile una linea più a nord dove ristabilire un nuovo fronte di difesa, come poi sarà la Linea Gotica. Sono così sicuri che la massima parte della popolazione romana si atterrà al detto “ponti d’oro al nemico che fugge”, che fanno transitare per Roma una parte delle loro truppe provenienti da sud con cingolati e armi pesanti, certi che durante quel tragitto non subirà bombardamenti alleati.



Occorreva poi una forza armata antifascista in grado di sostenere lo scontro contro l’esercito nemico, almeno quel tanto necessario per ottenere un risultato, anche se solo provvisorio, altamente simbolico. Ed è evidente che, in linea teorica, questo avrebbe dovuto accadere prima che l’esercito tedesco proveniente dal Sud arrivasse a Roma. Ma è innegabile che nella capitale questa forza mancava del tutto. Non c’erano le Sap, le squadre armate cittadine che si sarebbero in seguito formate a nord, o comunque formazioni bene armate e addestrate al combattimento – ma quali potevano apertamente affrontare in quei giorni i soldati tedeschi che venivano dalle battaglie di Cassino e Anzio? – e non c’erano formazioni partigiane nel Lazio che potessero piombare sulla capitale dall’esterno.



Quel giudizio ingiusto sulla deludente azione della Resistenza di Roma nella circostanza della sua liberazione, dipese in gran parte da una volontà costante nel tempo di sopravalutarne la forza “militare”. Ma colui che di questa forza si può considerare il suo principale comandante, Giorgio Amendola, avrebbe scritto nel suo libro di memorie di quelle vicende che quell’insurrezione mancata doveva «attribuirsi prima di tutto ai rapporti di forza, al fatto che il movimento patriottico romano, sempre estremamente debole, privo di una sua base di massa organizzata, soprattutto privo di una base operaia» era arrivato alla prova della liberazione estenuato dopo avere espresso il meglio di sé nell’attività gappistica. Ma anche i gap, pochi in ogni città, e addestrati a un tipo di lotta ben diversa da quella insurrezionale, non sarebbero potuti bastare per compiere quell’impresa.