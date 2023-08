Topi al Colosseo, trappole ed esche sotto i tombini. Derattizzazione dopo i video-denuncia dei turisti

Trappole ed esche per topi sotto i tombini che circondano il Colosseo da diversi giorni. I bocconi velenosi contro i roditori sono stati posizionati questa mattina dopo l'avvistamento di tre esemplari nell'area dell'anfiteatro Flavio. La scena, ripresa con un telefonino e pubblicata sui social, ha scatenato diverse polemiche mobilitando il dipartimento Tutela ambientale di Roma e Ama che questa mattina hanno dato il via alle operazioni. In attesa della nuova programmazione delle attività di derattizzazione, che partirà a ottobre, oggi «sono state posizionate esche ratticide apposite per essere inserite nei tombini», ha spiegato nel corso dell'intervento Rita Di Domenicantonio, funzionario del dipartimento capitolino Tutela ambientale. Le esche «saranno monitorate dopo una settimana per vedere se c'è stato il consumo. Se c'è stato verranno sostituite altrimenti vuol dire che il passaggio dei roditori in quell'area non c'è», ha sottolineato. Nei giorni scorsi, alcuni turisti avevano fatto girare i video dei topi nella zona.

Le trappole per i roditori «sono di matrice paraffinata e non devono venire a contatto con l'acqua - ha aggiunto Di Domenicantonio -.

Contemporaneamente questa mattina il personale Ama ha provveduto alla pulizia delle aree verdi intorno al Colosseo e all'Arco di Costantino, anche queste oggetto di polemiche dopo la diffusione di foto e video che ritraevano rifiuti gettati a terra vicino ai monumenti: bottiglie di plastica, sacchetti, cartacce e rifiuti di vario genere sono stati raccolti dagli operatori di Ama. Infine in questi giorni è partito anche il tavolo tecnico permanente per il decoro nell'area del monumento simbolo della città eterna, al quale parteciperanno la direzione del parco del Colosseo, l'assessorato all'Ambiente, la direzione Ambiente, Ama e la polizia locale.