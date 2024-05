Elezioni comunali 2024, candidati sindaco con stesso nome e cognome: lo strano caso dei due Marco Delorenzo a Cirigliano

Omonimi e con la stessa data (l'anno) di nascita. E con lo stesso obiettivo: diventare sindaco dello stesso Comune. A Cirigliano, piccolissimo paese con circa 280 abitanti, in provincia di Matera, i due candidati alla carica di sindaco hanno stesso nome, stesso cognome e stesso anno di nascita (il 1966).

I due candidati sindaco con stesso nome e cognome

Sono cugini (figli di due fratelli) con sette mesi di differenza d'età. Il curioso caso riguarda Marco Delorenzo (Uniti per Cirigliano) e Marco Delorenzo (Costruire la rinascita) in lizza per le Comunali dell'8 e 9 giugno. Nelle precedenti amministrative, nel 2019 furono quattro i candidati sindaco, tra cui uno dei due Marco Delorenzo, e vinse Franco Galluzzi che ottenne 127 voti su 236 votanti.