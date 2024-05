Guerra Ucraina, Germania verso la reintroduzione della leva a 18 anni (sia per gli uomini che per le donne)

La Germania sta considerando l'introduzione della leva obbligatoria per tutti i diciottenni, allo scopo di aumentare il numero delle truppe vista l'aggressione militare russa russa all'Ucrai na. Gli esperti militari a Berlino sono nelle fasi finali della discussione su tre opzioni, due delle quali prevedono una forma di leva, secondo i piani trapelati riportati dai media tedeschi. Boris Pistorius, il ministro della difesa, è pronto a rendere pubblici i piani ufficiali entro giugno. È quanto pubblica oggi il Telegraph.

Nuova leva in Germania, come funzionerebbe

In una delle opzioni in discussione, la Germania reintrodurrebbe un anno di servizio militare obbligatorio per i giovani una volta compiuti i 18 anni, sospeso nel 2011, e lo applicherebbe anche alle donne.

Questo richiederebbe una modifica della Costituzione tedesca, ma è visto all'interno del ministero come quello più probabile a ricevere l'approvazione della società. Un'altra opzione si applicherebbe solo agli uomini diciottenni, ma non vedrebbe la selezione di tutti. Sarebbe necessario compilare un modulo online per poi essere scelti, secondo i dettagli trapelati al giornale Die Welt. Il ministero della difesa parla di "segnale forte" sia per gli alleati che per i rivali. La terza opzione eviterebbe il servizio obbligatorio, concentrandosi invece sull'"ottimizzazione" del sistema attuale attraverso campagne di reclutamento più proattive.

Pistorius insiste per la leva

Pistorius sarebbe comunque contrario alla terza opzione. Durante un viaggio a Washington questa settimana il ministro ha sottolineato: «Sono convinto che la Germania abbia bisogno di una forma di leva militare». Pistorius, che i sondaggi mostrano regolarmente come il politico più popolare del paese, ha precedentemente descritto la decisione di sospendere la leva come "un errore". La sua possibile reintroduzione arriva mentre la società tedesca invecchia, il che significa che il numero di soldati in pensione supera il numero di nuove reclute che si uniscono per sostituirli. Nel frattempo, Berlino ha anche fissato l'obiettivo di aumentare le dimensioni delle sue forze armate dagli attuali circa 180.000 effettivi a oltre 200.000.