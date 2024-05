Eurovision, Angelina Mango 14esima cantante a salire sul palco. A che ora canterà

Angelina Mango è pronta a infiammare la Malmo Arena per la finale dell'Eurovision 2024. La cantante sarà la 14esima artista a calcare il palco del contest con la sua "La Noia", canzone che ha trionfato a Sanremo 2024. Originariamente Mango era la 15esima in gara, ma dopo la squalifica del cantante olandese Joost Klein, su cui ora indaga la polizia svedese, è attesa al numero 14 della scaletta dopo la norvegese Gåte in gara con "Ulveham". L'esibizione dell'Italia è attesa intorno alle 22:30.

Eurovision, come si vota? Perché l'Italia non potrà votare Angelina Mango? Ecco il meccanismo

A premiare uno o l'altro cantante o gruppo musicale è un complesso sistema di voto, che viene regolarmente modificato, come accaduto per l'edizione di quest'anno.

Nel dettaglio, la votazione dell'Eurovision durante la finale è divisa in due parti: i punti delle giurie nazionali e i punti del televoto, assegnati dal pubblico. Ciascuno dei 37 paesi partecipanti al concorso assegna due serie di punti (da 1 a 8, e alle due preferite 10 e 12 punti), una dalla propria giuria professionale e una dal pubblico. I voti della giuria vengono calcolati tramite una media dopo che tutti i membri hanno stabilito la loro classifica. Il loro voto è stato dato venerdì sera durante la prova generale per la finale. Questo significa che è già stato assegnato il 50% dei punti.

Gli artisti si esibiranno secondo questo ordine:

1. Svezia | Marcus & Martinus - Unforgettable

2. Ucraina | Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

3. Germania | Isaak - Always On The Run

4. Lussemburgo | Tali - Fighter

5. Paesi Bassi | Joost Klein - Europapa (SQUALIFICATO)

6. Israele | Eden Golan - Hurricane

7. Lituania | Silvester Belt - Luktelk

8. Spagna | Nebulossa - Zorra

9. Estonia | 5miinust x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

10. Irlanda | Bambie Thug - Doomsday Blue

11. Lettonia | Dons - Hollow

12. Grecia | Marina Satti - Zari

13. Regno Unito | Olly Alexander - Dizzy

14. Norvegia | Gåte - Ulveham

15. Italia | Angelina Mango - La Noia

16. Serbia | Teya Dora - Ramonda

17. Finlandia | Windows95man - No Rules!

18. Portogallo | iolanda - Grito

19. Armenia | Ladaniva - Jako

20. Cipro | Silia Kapsis - Liar

21. Svizzera | Nemo - The Code

22. Slovenia | Raiven - Veronika

23. Croazia | Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

24. Georgia | Nutsa Buzaladze - Firefighter

25. Francia | Slimane - Mon Amour

26. Austria | Kaleen - We Will Rave