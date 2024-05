Venerdì 10 Maggio 2024, 05:55

Il Colosseo e il Campidoglio, così come molte piazze e monumenti d’Italia, illuminati di blu e giallo per la giornata dell’Europa. Che si celebra il 9 maggio, in ricordo di quando l’allora ministro degli esteri francese, Robert Schuman, propose una più stretta collaborazione tra gli stati europei nella produzione del carbone e dell’acciaio. Un ricordo diviso in due momenti: la mattina, in aula Giulio Cesare, una serie di dibattiti sui temi dell'Europa. Mentre la sera, si è tenuto l'evento "Luci d'Europa: un viaggio in versi, parole e musica", in piazza del Campidoglio, terminato con l’accensione simbolica con i colori dell’Unione Europea.

IL DIBATTITO

«È bello che la festa dell'Europa arrivi prima delle elezioni Europee», ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri durante l’incontro con gli studenti in aula Giulio Cesare. «È una festa che ci indica una rotta e un cammino, e il mio invito è esercitare il diritto di voto altrimenti qualcun altro lo esercita per voi», ha poi aggiunto. Presente in Campidoglio anche il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, il quale ha ricordato come negli ultimi anni l'Unione europea è riuscita a superare delle difficili crisi ed ora «è più forte di prima». Mentre, secondo ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, «non ci può essere una prospettiva europea se non c'è consapevolezza del percorso storico compiuto».

La festa dell'Europa «è una giornata importante, perché l'agenda politica europea è anche l'agenda mondiale. Ci sono grandi temi su cui confrontarsi, come la pace, ma anche lo sviluppo economico e il progresso: c'è il tema di come sapremo conciliare il progresso con l'ambiente». Così invece l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. Nel pomeriggio, durante un flash mob organizzato da +Europa, è stata esposta sulla scalinata del Campidoglio una bandiera dell'Ue formato gigante. Alle 21 invece l’accensione dei colori dell’Europa in piazza e anche al Colosseo.