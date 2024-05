Roma, scontri tra studenti e polizia: «Abbiamo deviato il corteo, volevamo contestare gli Stati Generali. Il problema non è l'aborto»

«Volevamo contestare gli Stati Generali della natalità. Vicino all’auditorium c’è stata una carica della Polizia che ha fermato un ragazzo di 16 anni: non ci dicono in che commissariato lo hanno portato. Ci sono 4-5 ragazzi feriti. Alcuni portati in pronto soccorso per gravi lesioni in testa a causa delle manganellate. Niente di grave, solo una ragazza lo è. Abbiamo deviato il corteo per rispondere al convegno sulla natalità. Come se il problema fosse il diritto all’aborto o fare figli, quando il problema è che i giovani non possono permettersi di avere figli a causa del lavoro precario». E' il racconto di uno dei giovani manifestanti coinvolti negli scontri con la Polizia a Roma nei pressi di via Leone IV.

Roma, scontri tra agenti di polizia e manifestanti diretti agli Stati generali della Natalità