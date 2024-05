Eurovision 2024, stasera la finale: scaletta, ospiti, favoriti, come votare e dove vederlo. Quando canta Angelina Mango?

Tutto pronto per il gran finale dell'Eurovision 2024. Dopo le due semifinali di martedì 7 e giovedì 9 maggio, stasera in diretta da Malmö verrà decretato il vincitore della competizione canora e, in linea teorica, il Paese che ospiterà la kermesse il prossimo anno. A condurre la serata, la comica Petra Mede e l’attrice Malin Åkerman, pronte a far cantare i ventisei artisti provenienti da tutta l'Europa (e non solo).

Eurovision nel caos: l'olandese si rifiuta di cantare, Angelina manda un messaggio, la greca finge di dormire. Conferenza annullata