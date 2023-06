Gabbiano contro un topo sul tetto dell'auto: a Roma l'ultimo episodio che scatena la rabbia dei residenti

Una scena macrabra attira i passanti a piazza Manfredo Fanti nei pressi della Casa dell'Architettura, un gabbiano finisce un topo sopra il tetto di un'auto parcheggiata. Questo è ciò che è accaduto in mattinata tra lo sgomento e le grida di chi era di passaggio e non ha potuto fare a meno di notare ciò che stava accadendo. Sempre più animali si aggirano per il Rione Esquilino che ormai sembra essere popolato prevalentemente da topi e gabbiani. Ad atttirarli ci sarebbero tanti, troppi rifiuti come ci racconta A.S. che gestisce un hotel della zona, «purtroppo ogni giorno dobbiamo fare i conti con sporcizia e degrado. Oltre al fatto che nella via non si trovano né secchi né cestini, che già costituisce un problema non indifferente, ad aggravare la situazione ci sono vari personaggi che vengono quotidianamente a scaricare tonnellate di immondizia in zona. Sinceramente non ne capisco il motivo, l'unica idea che mi sono fatta è che lo facciano per screditare il quartiere».

Gli abitanti esasperati

La signora fa anche parte del Comitato "Rinascita Esquilino" e del Comitato Albergatori.

Con entrambe le associazioni si batte per la salvaguardia del posto ma purtroppo lei e molti altri residenti e lavoratori non si sentono minimamente tutetati. «Basti pensare che noi avendo l'hotel e tenendo alla sua immagine puliamo l'esterno 3 volte al giorno, davvero incredibile, tutti questi rifiuti accumulati richiamano vari tipi di animali».

Gli abitanti sono esasperati in quanto questi animali sono anche potatori di varie malattie, per questo vorrebbero che si facesse quantomeno una derattizzazione. Nel frattempo i topi continuano a circolare indisturbati e sembrano aumentare di giorno in giorno, gli unici ad occuparsi della questione "ratti" infatti sembrano essere i gabbiani.