Elly Schlein: «Inaccettabile che gli italiani rinuncino a curarsi»

PALERMO (ITALPRESS) - "I salari reali in Italia si sono abbassati al di sotto del livello del 1990: è l'unico paese europeo in cui è successo. La battaglia sul salario minimo serve proprio a questo, per dire che sotto i 9 euro non è lavoro ma sfruttamento e che è stato un errore smantellare il reddito di cittadinanza in un paese arrivato a 5,7 milioni di poveri assoluti". Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di un incontro con le famiglie del quartiere Zen a Palermo.



