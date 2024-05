Canottaggio, il Tevere ospita la finale regionale delle scuole del Lazio con 151 studenti in gara

I giovani canottieri delle scuole medie e superiori del Lazio sono pronti a sfidarsi sulle acque del Tevere in occasione della finale regionale del campionato scolastico che si svolgerà domani, 10 maggio, nel tratto compreso tra il Centro sportivo Tevere Remo ed il ponte dell’Olimpica.

Lo start per le batterie eliminatorie sarà alle ore 9 presso lo storico circolo della Tevere Remo, dove i 151 studenti iscritti quest’anno in rappresentanza di 15 istituti scolastici si contenderanno il titolo di campioni regionali, con la speranza di salire sul podio e di andare successivamente a disputare la finale nazionale in calendario il 24 e 26 maggio sul lago di Pusiano, in Brianza.

“I 151 partecipanti alla regata sono studentesse e studenti nati tra il 2005 e il 2012, i quali si contenderanno il titolo regionale gareggiando su imbarcazioni Gig a quattro posti – spiega la professoressa Daniela Sanna, responsabile Fic Lazio per la scuola -.

Sono stati selezionati tra i migliori di ogni istituto e reclutati attraverso due canali: alcuni di loro sono già canottieri, mentre la maggior parte proviene dalle selezioni del progetto della Fic ‘Remare a scuola’. Per quanto riguarda le imbarcazioni impegnate domani sul Tevere, si tratta di Gig a quattro posti con il timoniere di coppia per le scuole superiori e di punta per le superiori.

Sul campo gara, lungo 500 metri in linea compresi tra il Circolo Tevere Remo ed il ponte dell’Olimpica, si sfideranno quindi due equipaggi alla volta a cronometro”.

“Questo evento è stato reso possibile dall’azione congiunta del presidente del Reale Circolo canottieri Tevere Remo, l’olimpionico Daniele Masala, e del Consiglio direttivo del circolo stesso, che hanno messo a disposizione la sede sportiva e le relative attrezzature”, conclude la responsabile Fic Lazio per la scuola.