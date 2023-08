Roma, valigetta con 20 kg di droga trovata fra i rifiuti dall’Ama in via Tuscolana: ipotesi di uno scambio saltato

Un tesoro proibito seppellito nei cassonetti dell’immondizia. E se non ci fosse stato il personale dell’Ama quella valigetta sarebbe ancora stata tra i secchioni con il suo valore inalterato. L’inquietante episodio è accaduto sabato mattina su un tratto di Tuscolana, zona Furio Camillo, dove gli spazzini si sono incuriositi dopo aver notato fra i rifiuti una valigetta in pelle. L’hanno aperta e si sono accorti che conteneva oltre 20 chili di hashish. Droga per il valore di oltre 50.000 euro. Il personale Ama ha chiamato il 112 e sul posto è arrivata la polizia. Gli agenti hanno esaminato il contenuto e non hanno avuto dubbi che si trattava di hashish. Droga di ottima fattura, relegata in panetti probabilmente arrivata dal Marocco. I panetti hanno un logo che indica il luogo dove è stata lavorata la droga.

LE INDAGINI

Sul posto è arrivata la Scientifica. Gli agenti con le tute bianche hanno scattato istantanee sulla valigetta aperta con il suo contenuto. Forse sarà possibile, grazie al logo dei panetti, risalire alla stessa droga già sequestrata in precedenza. Sono varie le ipotesi investigative sullo stupefacente ritrovato. Lo droga potrebbe essere stata nascosta volontariamente da qualche trafficante: un modo per farla girare. Ma l’arrivo degli spazzini avrebbe rovinato tutto e, quindi, lo scambio che qualche narcos aveva deciso di fare è saltato clamorosamente per l’arrivo degli operatori Ama. Ma ci potrebbe essere un’altra pista: chi si è sbarazzato della valigetta non sapeva che cosa contenesse e perciò se ne sarebbe liberato solo perché rovinata. Gli agenti non trascurano la zona dove è avvenuto il ritrovamento: il quartiere Tuscolano, da inchieste recenti, è molto frequentato dalla malavita sia di piccolo cabotaggio, sia di spessore. Si sono registrati arresti di mafiosi e ci sono stati gambizzazioni e omicidi. La polizia conosce bene i protagonisti della Roma in “nero” ed è probabile che da queste investigazioni salti fuori proprio chi ha gestito il carico di 20 chili di hashish ritrovato nell’immondizia. La polizia ha visto alcune telecamere vicine al sito dove è stato trovato lo stupefacente. Gli investigatori passeranno ore a vedere le immagini con la speranza che possano risalire a un fotogramma che mostri chi ha abbandonato la valigia.

Gli agenti stanno setacciando anche il mondo della mala.

Potrebbe esserci qualcuno che può essere arrivato a sapere chi ha abbandonato 20 chili di hashish.

«Ero insieme ai miei compagni - ha detto un operatore dell’Ama alla polizia -. Facevamo un lavoro di routine: pulire quel tratto di via Tuscolana. Ad un certo punto ho visto una valigetta in brutte condizioni ma perfettamente chiusa. Mi sono avvicinato e sono riuscito ad aprirla. Mi sono caduti addosso tutti quei panetti. Ho capito subito che si trattava di droga. Abbiamo chiamato il 112 e dopo pochi minuti siete arrivati voi della polizia. Credo che si tratti di uno stupefacente che vale molto».