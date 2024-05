David Gilmour al Circo Massimo tra settembre e ottobre con 6 concerti. Onorato: «A Roma l'anteprima del tour mondiale»

Da un lato un'icona della storia della musica rock, dall'altro un simbolo dell'impero romano. David Gilmour ha scelto il Circo Massimo di Roma per battezzare il suo nuovo tour mondiale. Il leggendario chitarrista dei Pink Floyd, 78 anni, non farà solamente un concerto nell'antico stadio romano, ma addirittura sei. Si esibirà a Roma il 27, 28 e 29 settembre e poi ancora l'1, 2 e 3 ottobre, a pochi giorni di distanza dall'uscita del suo nuovo album "Luck and strange". Dalle 9 di mercoledì 15 maggio inizierà la vendita esclusiva fino al 16 maggio alle 23:59, mentre da venerdì 17 alle 9 scatterà la vendita libera.

Gilmour si esibì al Circo Massimo già nel 2016.

Ma stavolta l'occasione è speciale. «Con grande soddisfazione annunciamo lo show di David Gilmour al Circo Massimo per l’anteprima mondiale del tour, con sei date - 27,28, 29 settembre e 1, 2, 3 ottobre 2024 - a pochi giorni di distanza dall'uscita del suo ultimo album ‘Luck and Strange’. Sarà l'unica tappa nell’Europa continentale per l’ex chitarrista dei Pink Floyd, che scegliendo Roma ha dimostrato quanto questa città sia diventata sempre più attrattiva all'estero». Lo dichiara Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.

Pink Floyd, "The Dark Side of The Moon" compie 50 anni

«Negli ultimi anni, grazie alle scelte di quest’amministrazione e ringrazio il sindaco Gualtieri, c'è stato un cambio di passo evidente: nel 2022 Roma ha superato Milano per numero di biglietti venduti per i concerti live, 2 milioni. Mentre stiamo aspettando i dati del 2023, ma secondo le previsioni dovremmo aver raggiunto quota 3 milioni. E per il 2024, tra i tantissimi appuntamenti, spiccano le 4 date dei ColdPlay allo Stadio Olimpico oltre a David Gilmour, che va a impreziosirà ulteriormente il cartellone romano. Ringrazio lui e tutto il suo staff per la fiducia che ci hanno concesso. Solo Londra ospiterà un suo concerto, è davvero un orgoglio, la testimonianza di come le cose siano cambiate positivamente per Roma. Saranno 6 serate speciali di musica in un’arena costruita appositamente per l’occasione con tutti posti a sedere».