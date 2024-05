Aurora boreale anche stasera? Ecco perché dalle 22 bisognerà guardare il cielo a nord

Buone notizie per chi si è perso ieri lo spettacolo dell'aurora boreale, l'evento astronomico che ha tinto di rosso e rosa i cieli di molte regioni del Centro e del Nord Italia. L'incredibile fenomeno si potrà infatti vedere anche stasera. Ma da che ora e soprattutto, in quali regioni d'Italia?

Tempesta solare in corso, cosa sta succedendo? Dall'aurora boreale ai rischi per le comunicazioni

Quando vederla

Gli esperti consigliano di puntare gli occhi verso il cielo dalle ore 22.

Ma attenzione: non si tratta di un fenomeno del tutto prevedibile e costante. Per questo, non vi resta che sedervi con pazienza ed attendere, perchè la luminescenza potrebbe esplodere all’improvviso.

Da dove vederla

E quali sono i punti privliegiati? Ovviamente quelli lontani dalle fonti di inquinamento luminoso: montagna, aperta campagna, spiaggia. «L’importante è puntare gli occhi verso nord», spiega Giorgio Bartolini del consorzio Lamma, Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale.

Aurora boreale in Italia, come è possibile? Perché la vediamo (e perché è rosa): il fenomeno

In quali regioni

Ieri i cieli i si sono colorati di rosso da Roma a Venezia. In tutte le regioni del Nord e del Centro lo spettacolo astronomico si è potuto vedere anche a occhio nudo, con svariati avvistamenti anche in Abruzzo. Gli esperti prevedono che lo spettacolo si ripresenterà nelle stesse regioni anche questa sera.

Perché siamo riusciti a vederla in Italia

Secondo gli scienzati, il fenomeno delle aurore polari è generalmente visibile a latitudini elevate, soprattutto nelle zone del Circolo Popolare Artico. Ma per quale motivo allora ieri siamo riusciti a vederlo anche in Italia? Come spiegato dal Cnr, «in presenza di forte attività solare la quantità di particelle che raggiunge la magnetosfera terrestre è tale che occasionalmente la "tempesta magnetica" può raggiungere anche le medie latitudini, e in situazioni di eccezionale attività del Sole l’Aurora può arrivare ai confini dell’Italia».