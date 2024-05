Rumori molesti a tutte le ore del giorno e anche della notte, via vai continuo, portoni che restano aperti, scale che si rompono, ascensori che si bloccano. E ancora: smaltimento irregolare dei rifiuti. Nei palazzi che non si sono trasformati in hotel ma dove, invece, hanno preso piede B&B e “Guest house” la convivenza con i residenti è tutt’altro che semplice anche per quanto riguarda poi la risoluzione dei problemi che vengono a crearsi. Ma ogni problema, è l’assunto, ha una propria soluzione anche se a volte complicata.