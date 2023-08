Sabato 26 Agosto 2023, 06:48 - Ultimo aggiornamento: 06:50

Una cartolina di Roma che la capitale e la sua Storia non meritano. Topi e degrado all'ombra del Colosseo. I video di turisti e passanti romani sono subito diventati virali. Tra erbacce, rifiuti, bottiglie e degrado famigliole di topi scorrazzano intorno all'Anfiteatro Flavio, in pieno centro storico, sotto gli occhi di capannelli di turisti che in questi giorni si radunano nell'area archeologica. Tanti, tantissimi, si rincorrono, frugano tra i rifiuti a caccia di cibo, uno spettacolo che va in scena a pochi metri da quel Colosseo, che è patrimonio dell'umanità e simbolo di Roma in tutto il mondo e che ogni anno attira milioni di visitatori. E, purtroppo, la scena in poco tempo è rimbalzata on line, è sulla rete è diventata di dominio pubblico. I ratti, grossi come gatti, si aggirano indisturbati e padroni del territorio, sulla scalinata di accesso all'area dell'Anfiteatro Flavio dal lato di via Claudia, incrocio con piazza del Colosseo. Pasteggiano indisturbati sotto gli occhi esterrefatti dei turisti. A immortalare per primo la scena sarebbe stato un impiegato del Comune, di passaggio. E scioccato anche lui. A colpire è che quella scalinata che dovrebbe essere una gioiello che porta dritta alla meraviglia dell'Anfiteatro Flavio versi nel più completo degrado. Una discarica come anticamera del Colosseo, dei Fori Imperiali e del Palatino. Nel Parco archeologico di Roma. Tra scarti di cibo, rifiuti non raccolti, tronchi d'albero senza vita, prato incolto, una colonia di ratti di fogna.

Ladri georgiani scatenati a Roma, sequestrato il kit del perfetto svaligiatore: chiavi alterai, grimaldelli e bandane



Evidentemente la massiccia presenza di turisti nel periodo estivo non ha fatto scattare di pari passo un'adeguata pulizia dell'area anzi. Nei video si vedono turisti affacciati alla scalinata osservare increduli e schifati i roditori. Si sente anche una coppia di turisti sudamericani, che gridano: «Guarda, guarda quanti ratti ci sono qui sotto». Qui sotto...

Anche sui social i commenti sono tanti e allarmati, alcuni amareggiati fanno riferimento al Giubileo: «Di questo passo, sarà un successone». Pure la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Rachele Mussolini ha postato le immagini su Facebook commentando: "Nuovi gladiatori. Nella Roma Imperiale al Colosseo si svolgevano i combattimenti tra gladiatori, in un Anfiteatro Flavio strapieno. Nella Roma di oggi assistiamo ai combattimenti tra Topi, nel degrado assoluto. Aspettando il Giubileo 2025".

IL RECORD

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In base ai dati del Ministero del Turismo, nel mese di luglio il Colosseo si è confermato l'attrazione italiana più richiesta con quasi 1,2 milioni di ricerche online (+45% rispetto al 2022). Anche le presenze di visitatori questa estate a Roma sono state finalmente da record, ma da ieri molti turisti avranno un altro ricordo indelebile ripreso con il telefonino: i ratti del Colosseo. Una presenza sempre più ingombrante in città. Molti cittadini in questo periodo li avevano avvistati in molte altre zone di Roma adducendo la colpa della presenza di questi nuovi inquilini alla scarsa pulizia della città e ai cassonetti sporchi e stracolmi.