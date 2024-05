Roma, boom di furti d'auto all'Esquilino. Residenti esasperati: «Siamo rassegnati»

Il vetro spaccato, l’autoradio mancante e l’interno della vettura a soqquadro, questo è ciò che è accaduto all'Esquilino. Come si nota dalle immagini, i malviventi dopo aver spaccato il vetro del finestrino ed essersi introdotti nell’auto, l’hanno lasciata in pessime condizioni. Il proprietario ora dovrà fare i conti con i danni subiti rimettendoci dei soldi, riguardo la dinamica ci sarebbero pochi elementi. «Non si sa a che ora possa essere successo in quanto la vettura è stata parcheggiata davanti una banca in via Napoleone III, intorno alle 17:30. L’ho ripresa il giorno seguente alle 13:30 circa». È in quel momento che l’uomo ha scoperto ciò che era accaduto, molte persone che vivono in zona e non hanno un posto auto purtroppo, sono costrette a parcheggiare dove trovano posto.

Nonostante il proprietario della macchina sia rammaricato non ha ritenuto opportuno sporgere denuncia. «Non credo che si risolverà nulla se sporgo denuncia alle autorità, purtroppo è una cosa comune». Ormai infatti all’Esquilino e in altri quartieri trovare l’auto danneggiata è la prassi, tutto cio è davvero assurdo.

Anche se ci sono problemi piu gravi questo sistema andrebbe contrastato, i cittadini inoltre non dovrebbero doversi adeguarsi ad una situazione del genere. Molti ormai si sono rassegnati a sopravvivere nel degrado e nella delinquenza, ma altri invece hanno ancora voglia di reagire e cambiare le cose. L’unico modo per farlo è provare a farsi sentire in tutti i modi senza smettere mai di sperare in un cambiamento concreto che parta delle istituzioni.