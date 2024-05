Eurovision 2024, la finale della 68esima edizione dopo il caso Joost Klein

L'artista olandese Joost Klein è stato escluso dalla finale dell'Eurovision Song Contest di quest'anno a seguito di un'indagine della polizia svedese per un incidente con una membro femminile della troupe, accaduto dopo la sua esibizione in semifinale. Gli organizzatori dell'Eurovision hanno precisato che l'incidente non ha coinvolto altri partecipanti o membri delle delegazioni e hanno ribadito la loro politica di tolleranza zero verso comportamenti inappropriati, assicurando l'impegno per un ambiente sicuro. Di conseguenza, hanno considerato l'azione di Klein una violazione delle norme del concorso e la finale proseguirà senza di lui, con 25 canzoni in gara. Eurovision 2024, stasera la finale: scaletta, ospiti, favoriti, come votare e dove vederlo. Quando canta Angelina Mango?