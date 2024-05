Una forte tempesta solare geomagnetica è in corso da questa notte. La National Oceanic and Atmospheric Administration (Nooa) statunitense ha inizialmente valutato la tempesta geomagnetica a 4 su un scala di 5, per poi aggiornarla al valore massimo di 5 su 5. Una tempesta valutata su questa scala non si era mai verificata dal 2005.