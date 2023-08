Sabato 26 Agosto 2023, 06:10 - Ultimo aggiornamento: 06:12

Stop ai "vecchi" taxi nella Fascia verde. Le auto bianche perdono il ricorso contro il Comune, ossia è legittima la delibera con la quale la Giunta capitolina lo scorso novembre, nel ridefinire il perimetro della Fascia Verde cittadina per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico, ha escluso tra le categorie derogate/esentate ai divieti di circolazione i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale non di linea. Lo ha confermato il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall'Associazione Tutela Legale Taxi. L'associazione ricorrente non contestava la correttezza e ragionevolezza delle misure disposte da Roma Capitale, né il potere dell'Amministrazione di adottare misure per contrastare l'inquinamento atmosferico, bensì solo la mancata equiparazione, ai fini dell'esenzione, fra tpl (trasporto pubblico di linea) e taxi. Per il Tar la scelta dell'Amministrazione rientra nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non è affetta da manifesta irragionevolezza e arbitrarietà e non contrasta con la disciplina normativa e/o regolamentare in vigore; e tutto ciò in quanto «nell'ordinamento giuridico, nazionale quanto regionale, non sussiste il principio della parificazione ad ogni effetto fra autoservizio pubblico di linea e non di linea».

Ztl Roma fascia verde, chi può circolare? Parco auto troppo vecchio: stop per un veicolo su 5

Ecco che allora per i giudici «il trasporto pubblico di linea comporta ex sé un effetto di contrasto all'inquinamento, evitando l'utilizzo di una pluralità di autovetture, molto più incisivo rispetto al taxi, in cui l'utilizzo della vettura si pone, in linea generale, dal punto di vista dell'idoneità a ridurre l'inquinamento, quale ipotesi del tutto equipollente all'utilizzo di una vettura privata».

Alla fine per il Tar «non appare manifestamente irragionevole, o comunque discriminatorio, che l'Amministrazione, nel contesto del Piano di Intervento Operativo, e nell'adottare limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti, abbia optato per non estendere ai taxi la deroga concessa al trasporto di linea e, al contrario, per applicare anche alle autovetture in servizio taxi le medesime misure applicabili per la generalità delle autovetture».

Ztl Roma Fascia Verde, stop a Diesel Euro 4 potrebbe slittare al 2024: ipotesi rinvio per i divieti



La limitazione a sentire Riccardo Cacchione del coordinamento nazionale Usb taxi riguarderà poco meno del 10 per cento del parco macchine in servizio nella capitale, anche la stima di circa 650 auto bianche euro 4 coinvolte, potrebbe essere un poco scesa dal momento che pochi fortunati sono corsi ai ripari. «Ma i problemi restano, abbiamo grosse difficoltà già ora - commenta - e le ricadute si avranno sulla città, poiché se ordini una macchina ora magari te la consegnano tra otto mesi. non va trascurata la situazione contingente, molti dopo lo stallo legato al Covid si sono indebitati e avranno problemi ad affrontare l'acquisto di un'altra vettura, anche perché i prezzi dei chilometri 0 sono svettati considerati i tempi di attesa delle auto nuove. Andremo per step, cercheremo un confronto ragionevole con il Comune, il problema riguarda anche tante persone che vengono a lavorare in centro e non vanno dimenticati i frequenti guasti sulle linee di trasporto. Speriamo che il Comune sia disponibile a un confronto».

LE DATE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal primo novembre 2023 il divieto di accesso alla fascia verde sarà esteso anche alle auto Diesel Euro 4 nella fascia oraria 7.30-20.30 e ai veicoli commerciali N1, N2, N3 sempre alimentati a gasolio Euro 4 nella fascia oraria 7.30-10.30 e poi 16.30-20.30. Lo stop vale anche per i ciclomotori e i motoveicoli alimentati Diesel Euro 3. Dal primo novembre 2024 lo stop riguarderà (da lunedì al sabato) anche le auto a benzina Euro 3 e ai Diesel euro 5 nella fascia oraria 7.30-20.30, cui si aggiungono i veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio euro 5 nella fascia oraria 7.30-10.30 e 16.30-20.30. All'interno della Ztl Fascia Verde già da novembre 2022 non possono entrare, dal lunedì al sabato, gli autoveicoli Diesel Euro 3 e benzina Euro 2, i ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote Pre-Euro 1 ed Euro 1.