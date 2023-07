Ztl fascia verde Roma, divieti prorogati fino al 31 ottobre. Ecco quali veicoli non possono entrare

Rimane la Ztl della fascia verde, e rimane fino al 31 ottobre. Sono infatti prorogate a Roma le misure restrittive alla circolazione per i veicoli più inquinanti nella Ztl della fascia verde.

Quali veicoli non possono circolare

Il provvedimento scaturisce dalla proroga dell'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri a febbraio scorso. È fatto divieto di circolazione, nel perimetro della fascia verde, alle automobili a benzina fino a Euro 2, a gasolio fino a Euro 3 e alle moto fino alla classe Euro 1.

Sono esentati i veicoli dotati di contrassegno per gli invalidi, i mezzi del trasporto pubblico e quelli per la pulizia della città.

Sono escluse le auto del corpo diplomatico e delle forze dell'ordine. Ai veicoli d'epoca la circolazione è consentita soltanto in caso di eventi autorizzati. La proroga dell'ordinanza sindacale, pubblicata alla mezzanotte di ieri, alla scadenza dell'atto precedente, arriva in vista delle ulteriori restrizioni previste da novembre nella Ztl verde.

Dopo una proposta iniziale, avanzata da Roma Capitale in linea con il piano regionale sulla qualità dell'aria, ora si attende l'esito della concertazione con la Regione Lazio a cui il Campidoglio ha presentato una proposta alternativa per la riduzione dei fattori inquinanti, in particolare Pm10 e Co2, che contempla forme di sostegno per le fasce sociali svantaggiate dal punto di vista economico.

Ztl, ancora una protesta in Campidoglio. «Abbiamo diritto alle nostre macchine»

L'Italia è sottoposta a una procedura di infrazione, da parte dell'Unione europea, per sforamento dei limiti di inquinamento e la multa a cui andrebbe incontro il Paese sarebbe a carico delle Regioni, in relazione all'incidenza dei livelli degli inquinanti.