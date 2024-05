Eurovision, la classifica finale: la posizione dell'Italia e tutti i punti assegnati dalle diverse nazioni e dal televoto

La classifica finale dell'Eurovision. La Svizzera vince con Nemo l'edizione del 2024. L'artista con il brano The Code ha trionfato nel Song Contest andato in scena alla Malmo Arena in Svezia.

La classifica

Al secondo posto la Croazia, terza l'Ucraina. Fuori dal podio la Francia, poi Israele, Irlanda, Italia, Armenia, Svezia e Portogallo per le prime dieci postazioni.

La posizione dell'Italia

Svizzera 591 Croazia 547 Ucraina 453 Francia 445 Israele 375 Irlanda 278 Italia 268 Armenia 183 Svezia 174 Portogallo 152 Grecia 126 Germania 117 Lussemburgo 103 Lituania 90 Cipro 78 Lettonia 64 Serbia Inghilterra 54 Finladia 38 Estonia 37 Georgia 34 Spagna 30 Slovenia 27 Austria 24 Norvegia 16