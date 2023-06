Martedì 20 Giugno 2023, 08:53 - Ultimo aggiornamento: 08:54

Si parte dal 1 luglio. Da quel giorno, saranno in vigore le nuove tariffe, inclusi gli abbonamenti, per l'uso dei monopattini; le nuove aree dove il servizio sarà attivo e il nuovo numero dei mezzi. Sono gli effetti che si dispiegano sul terreno del bando varato dal Campidoglio. Sono tre le società vincitrici (rispetto alle 7 del passato) e ciascuna metterà a disposizione una flotta di 3mila mezzi: Dott, Bird e Lime, tutte e tre vecchie conoscenze del sistema di sharing avviato come sperimentazione ai tempi della Raggi. Le nuove concessioni, partenza appunto il 1 luglio, dureranno tre anni.

GLI ABBONAMENTI

I possessori delle tessere Metrebus Lazio - quelle di Atac e Cotral, per intendersi - potranno sottoscrivere degli abbonamenti gratuiti anche per noleggiare i monopattini: quello settimanale, 15 corse da 30 minuti l'uno, e quello mensile, 80 corse sempre da 30 minuti. Ancora in via di definizione, invece, le tariffe ordinarie.

LE NUOVE ZONE

Cambiano le zone dove gli utenti potranno prendere e lasciare i monopattini. La principale novità è la copertura delle stazioni del trasporto pubblico, incluse quelle in periferia. Nel bando, il Comune ne aveva rese obbligatorie 39 e attribuiva punteggi a chi ne copriva di più fino al totale di 102 stazioni fra metropolitane e ferrovie. Di fatto, la copertura è quasi totale: Bird servirà tutte le 102 stazioni di Roma, Dott 100 e Lime 93.

«Con le nuove regole mettiamo ordine definitivamente al settore della micromobilità in sharing la cui situazione ereditata era senza regole - spiega l'assessore ai Trasporti Eugenio Patanè - . L'obiettivo era potenziare il servizio ma usando i mezzi senza posteggiarli ovunque. Per questo abbiamo posto vincoli più stringenti a tutela del decoro urbano e della sicurezza, chiedendo agli operatori una distribuzione più equilibrata in tutti i Municipi e in particolare nei nodi di scambio del trasporto pubblico e non solo nel centro storico. Aumenta l'estensione territoriale del servizio con un'area di 95 kmq totali estesa tra le Mura Aureliane, l'anello ferroviario, la fascia verde, il Gra, Ostia e Acilia».

Ridotti i mezzi dentro il centro storico: nella zona del Tridente, per intendersi quella dove possono entrare solo i veicoli autorizzati alla Ztl A1, potranno esserci al massimo 90 mezzi, 30 per ciascun operatore. Nell'area Ztl del centro, il contingente dei monopattini non potrà superare i 300 pezzi, 100 per operatore. Infine, nella Ztl Trastevere, al massimo potranno essere fermati 70 mezzi. Le eventuali eccedenze dovranno essere rimosse a carico degli operatori entro, pena una multa.

Fra le innovazioni introdotte rispetto alla prima sperimentazione avviata sotto la Raggi, c'è la dotazione della targa metallica sui veicoli con aggiunta di Qr code che ne permette l'identificazione immediata attraverso dispositivi elettronici; la velocità massima di 20km/h che diventano automaticamente 6km/h nelle aree pedonali. Per poter noleggiare un monopattino occorrerà l'iscrizione con la carta di identità e il noleggio sarà consentito solo ai maggiorenni.

I PARCHEGGI IN CENTRO

I 300 mezzi totali abilitati ad essere lasciati dentro la Ztl, inclusa l'aliquota di 90 per il Tridente Ztl A1, potranno essere lasciati soltanto nelle zone autorizzate: eventuali tentativi di lasciare il monopattino in aree non consentite sarà reso impossibile dal "tassametro" che continuerà a correre.