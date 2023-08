Mercoledì 23 Agosto 2023, 06:23

Il parco auto della Capitale è vecchio. Troppo. E il rischio è che moltissimi veicoli vengano esclusi dalla nuova Zona a traffico limitato: almeno 500 mila solo tra i 2,7 milioni circolanti a Roma (uno su cinque), con un'età media dei mezzi che girano nella Capitale che è di 11 anni e 4 mesi. A dirlo è un'analisi realizzata da Facile.it e Assicurazione.it sulle auto che hanno circolato in Italia nel primo semestre del 2023. La situazione del parco auto ormai vecchio è anche peggiore nelle altre province: a Frosinone e Rieti un'auto si tiene di media per 12 anni e 11 mesi, a Viterbo per 12 anni e mezzo. Solo a Latina va leggermente meglio: 12 anni e un mese. Un'età media che mette in crisi i pendolari e che può tagliare fuori molti pendolari.

Ztl a Roma, multate le auto dei film: class action dei produttori (sotto accusa anche i costi esorbitanti per le location in Centro)

LE CONDIZIONI

Solo a Roma sono oltre 500 mila su 2,7 milioni: 341.103 di auto a benzina euro 0, 1 e 2 e 197.130 di auto diesel 0, 1, 2 e 3: il 19% del totale dei veicoli degli automobilisti capitolini. Considerando i potenziali pendolari delle altre Province, la situazione peggiora: è il 29% dei mezzi della Ciociaria (su 362.226 auto ce ne sono 104.785 nella fascia "a rischio blocco"), il 26% in Sabina (su 112.516 sono 29.441), il 245 nella Tuscia (su 234.428 "a rischio" ce ne sono 56.534). Va un po' meglio la situazione in provincia di Latina, dove "solo" il 23% potrebbe pagare il prezzo di avere maggiori restrizioni nell'ingresso a Roma: su 383.703 sono 88.968. Secondo Facile.it nel Lazio ad avere problemi con l'ingresso in città potranno dunque essere 818.237 su 3.857.390, cioè quelli a benzina Euro 0, 1 e 2, gasolio Euro 0, 1, 2, 3. E oltre a ciò, chi ha un mezzo più vecchio si sta trovando davanti a un aumento nei premi assicurativi almeno di cinquanta euro. In base al campione esaminato, infatti, con un'età media di 10 anni la tariffa da sostenere per l'assicurazione è di circa 201 euro, ma il dato sale a 251 euro se il veicolo ha 11 anni e raggiunge addirittura i 306 euro in corrispondenza di un'anzianità di 14 anni.

LA PROPOSTA

Nel frattempo, i comitati "No Ztl" stanno continuando a muoversi: proprio ieri hanno fatto un nuovo incontro per valutare l'ipotesi di una richiesta di sospensione del provvedimento che dovrebbe entrare in vigore a novembre.

Sulla futura Ztl Fascia verde (molto più larga rispetto all'attuale, con quartieri come Labaro e Cinecittà ricompresi nel perimetro) un'intesa tra Regione e Comune sta cercando di venire incontro alle esigenze di chi viaggia, tenendo comunque presente della necessità di puntare alle minori emissioni in aria causate dai veicoli.

Per questo l'intenzione è quella di garantire ai proprietari di diesel Euro 4 almeno un anno in più per girare liberamente nei quartieri semicentrali. A chi possiede un mezzo più vecchio (benzina Euro 0, 1 e 2, gasolio Euro 0, 1, 2, 3) saranno concessi o sessanta accessi liberi oppure la possibilità di percorrere tra i 600 e i 4.000 chilometri all'anno in base all'anzianità del mezzo posseduto e se installeranno il Move-In, la scatola nera: uno strumento già usato in Lombardia proprio per contenere gli ingressi al centro di Milano, con l'obiettivo di evitare traffico ed emissioni.

giampiero.valenza@ilmessaggero.it