Lunedì 7 Agosto 2023, 22:37

Su un totale di quasi 1,8 milioni tra auto, moto e camion immatricolati nella Capitale, da novembre circa 400mila persone faranno più fatica a circolare a Roma. Città, dove sono presenti veicoli più vecchi e inquinanti in Centro che nelle zone periferiche e in quelle semiperiferiche. Con il sempre più vicino via libera della Regione alle modifiche inviate dal Campidoglio, il Comune si appresta a cambiare le regole della futura Ztl fascia Verde: in primo luogo i possessori di Diesel Euro 4 avranno un altro anno per muoversi liberamente nella nuova zona a traffico limitato, che copre un perimetro di 21 chilometri. Ma questa proroga non sposta invece il vero problema: il parco mezzi della Capitale è obsoleto. Considerando anche quelli con motore a gasolio Euro 4, ci sono 800mila veicoli - di fatto la metà del totale - che vanno in giro da quasi 20 anni e non sono un modello di ecosostenibilità.

Questi numeri sono presenti in un monitoraggio realizzato dall’Aci nei mesi scorsi. E la situazione - complice l’attuale difficoltà a cambiare vettura, nuova o usata che sia - non è mutata di molto. Come detto, circolano più auto, furgoni e motorini vecchi e inquinanti nel ristretto perimetro del Centro che nelle periferie. Soffermandoci soltanto alla fascia Euro 0-3, in tutto il cuore della Capitale ci sono 11.585 veicoli, che da novembre subiranno le prime e forti limitazioni. Paletti che sono destinate a crescere negli anni. Al riguardo, qualche mese fa, fu emblematico quando dichiarò durante un’assemblea pubblica l’assessore comunale ai Trasporti, Eugenio Patanè. Per fare comprendere che guidare un’auto vecchia non è una questione di reddito, spiegò che «nel rione Parione, tra piazza Navona e via del Governo Vecchio o nel vicino Campo de’ Fiori, il 41 per cento degli abitanti, con le nuove norme, rischia di dover cambiare vettura».

Infatti basta allontanarsi un po’ dal centro storico per trovare una situazione già diversa. A Prati, nella fascia Euro 0-3, i veicoli più vecchi sono 1.626, tra Trastevere e Testaccio 5.429, all’Esquilino 6.541, tra l’Ostiense e la Garbatella 4.335, nei pressi di piazza Bologna 3.503.

DA NORD A SUD

Cambiano gli equilibri andando sempre più in periferia e in quartieri che negli ultimi trent’anni ha visto aumentare a dismisura i residenti. Per esempio a Nord, a Saxa Rubra verso la Flaminia ci sono 5.642 che rischiano a breve di essere rottamate. Scendendo verso l’Aurelio si arriva a quota 4.873, mentre sono 11mila i veicoli inquinanti nell’ampio quadrante che comprende Ottavia, la Trionfale verso il Gra, Boccea o Primavalle. Mentre è in controtendenza tra le periferie l’area che unisce la Trionfale verso Prati e Monte Mario: 16.327. Verso Ovest, al Portuense, il numero di Euro 0-3 diventa di 3.768 mezzi. A Nord Est, l’asse Monte Sacro-Prati Fiscali deve fare i conti con 6.476 vetture più vecchie. Andando verso Sud, al Prenestino ci sono 6.354 mezzi che rischiano lo stop alla circolazione, all’Appio Latino 3.125 e tra l’Eur e la Magliana 9.544. Da notare, infine, che sul Litorale va verso la rottamazione la metà del parco auto di Ostia: con una percentuale simile a quella del centro storico, sono vecchie 13.266 sulle 22mila immatricolate a residenti di quest’area.