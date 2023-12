Domenica 24 Dicembre 2023, 00:10

RIETI - L’Asm ha terminato la revisione degli impianti di risalita e completato l’installazione delle due nuove cabine elettriche, ma per il Terminillo si prospetta in ogni caso un Natale in bianco e non certo per il motivo che gli sciatori si auspicano.

Secondo i dati consultati dalla municipalizzata, le previsioni meteo sembrano infatti indicare qualche accenno di nevicata negli ultimi giorni dell’anno ma, ad una settimana di distanza, il futuro appare ancora troppo incerto per essere decifrato con esattezza e così, anche quest’anno, Terminillo si prepara a trascorrere il suo Natale senza sci ai piedi.

Nel frattempo, nonostante l’iniziale timore che il guasto alle cabine elettriche rischiasse di far slittare la stagione, la municipalizzata cittadina ha registrato la vendita di circa 150 skipass stagionali.

Interventi conclusi. Conclusa la corsa contro il tempo per reperire ed installare le due nuove cabine elettriche indispensabili al fine di poter mettere in funzione gli impianti di risalita, non resta altro che tirare giù la leva e far passare la corrente fornita dal gestore. «Ma ormai, a questo punto, l’allaccio non avverrà prima del 27 dicembre, considerando anche che in questi giorni non sono previste precipitazioni nevose», spiega a Il Messaggero il presidente di Asm, Vincenzo Regnini. E anche la revisione degli impianti è ormai giunta al termine.

«Nonostante l’assenza di energia elettrica causata dal guasto alle cabine, gli impianti sono dotati anche di motori termici che ne garantiscono il funzionamento in caso di emergenza – prosegue Regnini – Questo ha consentito di completare le operazioni di manutenzione delle seggiovie ed ottenere così anche l’autorizzazione dall’Ansfisa (l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ndr) per poter attivare gli impianti non appena si verificheranno le condizioni per farlo. Insomma – conclude il presidente di Asm – manca soltanto la neve».

Nuovo battipista. Coltre bianca che, se e quando arriverà, verrà fissata sulle piste grazie anche al quarto mezzo battipista che la municipalizzata ha nel frattempo acquistato sul mercato dell’usato, aggiungendolo al parco automezzi già composto dagli altri tre gatti della neve che la società “Funivia” ha messo a disposizione di Asm nell’ambito del contratto attraverso il quale la municipalizzata, per i prossimi cinque anni, gestirà gli impianti di risalita.

I biglietti. Per incrementare la vendita degli skipass, venerdì scorso Asm ha proposto anche una speciale giornata di sconti: «Fino ad ora abbiamo registrato la vendita di circa 150 abbonamenti – riepiloga il presidente dell’Azienda servizi municipalizzati, Vincenzo Regnini – Stiamo andando bene e si tratta di un risultato in linea con quelle che, fino a questo momento, sono le nostre aspettative, se consideriamo che lo scorso anno, di questi tempi, eravamo ancora in attesa di completare la manutenzione degli impianti».

E se arriverà la neve, alle attuali vendite degli abbonamenti andranno aggiunti anche i biglietti orari, giornalieri ed a punti, insieme ai tagliandi riservati alle scuole reatine.