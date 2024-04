Prima: Valle del Salto vince e aggancia il Casperia, Alba Cittareale giocherà il playout in casa. Risultati e marcatori

RIETI - Archiviato il penultimo turno di campionato in Prima categoria. Resta invariata la situazione per la lotta al vertice del girone B e per la corsa salvezza. Vincono infatti il Civita Castellana (2-5) sul campo della Castelnuovese e il Palombara sul campo di Cittaducale (2-3): ai viterbesi basterà un punto nell’ultima giornata per blindare il primato. Cadono Brictense e Passo Corese e restano appaiate all’ultima posizione. In virtù degli altri risultati, l’Alba Cittareale evita matematicamente l’ultimo posto nonostante la sconfitta sul campo del Castel Madama (4-1) e aspetta l’avversario dello spareggio salvezza. Vittoria per Poggio San Lorenzo che fa il record di punti societario nel campionato di prima categoria. Valle del Salto supera 2-1 Casperia e la aggancia in classifica al sesto posto. Il Real Gavignano Ponzano cade nel duello tra matricole contro il Città di Fiano. Perde anche Ginestra nell’ultima gara casalinga contro il Castrum Monterotondo.

Risultati e marcatori (XXIX giornata)

Castelnuovese – Civita Castellana 2-5

Cittaducale – Palombara 2-3

Papò, Mancini (C), Uccellini A., Cann, Persichetti (P)

Valle del Salto – Casperia 2-1

De Sanctis A., Ranieri (V), Rinalduzzi(C)

Poggio San Lorenzo – Passo Corese 2-1

Di Giulio, Valentini (PSL), Tosti (PC)

Ginestra – Castrum Monterotondo 0-2

Castel Madama – Alba Cittareale 4-1

Bell

Città di Fiano – Real Gavignano Ponzano 4-2

D’Achille, Migliorelli

Guidonia – Brictense 4-0

Classifica

Civita Castellana 77

Palombara 74

Castrum Monterotondo 59

Castelnuovese 50

Guidonia 49

Valle del Salto 46

Casperia 46

Cittaducale 42

Poggio San Lorenzo 37

Castel Madama 37

Città di Fiano 35

Real Gavignano Ponzano 27

Ginestra 26

Alba Cittareale 19

Passo Corese 14

Brictense 14