Narni, manutenzione straordinaria sulla rete idrica dello Scalo. Possibile mancanza d'acqua

NARNI Sii al lavoro sulla rete idrica di Narni Scalo. L'intervento di manutenzione straordinaria è previsto per martedì 3 ottobre fra le 8.30 e le 11.

Il cantiere interesserà piazza Luigi Comencini, via Piana, via Pianetta, via Ugo Tognazzi, Strada del Morellino (civici 1, 9, 11, 13, 15), via Tiberina (da civico 431 a civico 481 e da civico 440 a civico 482).

«Durante gli interventi - fanno sapere dal Sii - potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive».

Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e da mobile.